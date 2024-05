Biden homenageará nadadora Katie Ledecky e atriz Michelle Yeoh com Medalha da Liberdade

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Uma vencedora de sete medalhas olímpicas de ouro na natação, um líder falecido da luta pelos direitos civis no Mississippi e um pioneiro do gênero de talk show na televisão fazem parte da classe de recebedores da Medalha Presidencial da Liberdade deste ano.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concederá o maior prêmio civil do país a 19 pessoas, incluindo a nadadora Katie Ledecky, o líder dos direitos civis assassinado Medgar Evers e o apresentador de televisão Phil Donahue.

A lista de homenageados presta uma homenagem especial aos "primeiros" em suas áreas, incluindo a atriz Michelle Yeoh, que foi a primeira asiática a ganhar o Oscar de Melhor Atriz; Ellen Ochoa, a primeira mulher hispânica no espaço; e Jim Thorpe, o versátil atleta que se tornou o primeiro nativo-americano a ganhar uma medalha olímpica de ouro em 1912.

Os prêmios serão entregues na Casa Branca nesta sexta-feira.

Biden também incluiu alguns de seus principais aliados políticos no Partido Democrata, desde o deputado Jim Clyburn, que salvou sua candidatura nas primárias presidenciais de 2020, até Nancy Pelosi, que conduziu sua agenda legislativa no Congresso como presidente da Câmara dos Deputados até o início do ano passado.

Também estão incluídos vários ex-candidatos presidenciais, como a ex-senadora Elizabeth Dole, o ex-vice-presidente Al Gore, o ex-secretário de Estado John Kerry e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.

"Depois de ganhar o voto popular, ele aceitou o resultado de uma eleição presidencial disputada em prol de nossa unidade", escreveu a Casa Branca sobre a concessão de Gore a George W. Bush na eleição de 2000, um ataque ao ex-presidente Donald Trump, que nunca admitiu sua derrota em 2020 para Biden.

Bloomberg, um empresário bilionário que se afastou do Partido Republicano que antes chamava de lar, pode se tornar um importante apoiador financeiro da campanha à reeleição de Biden em 2024.

Biden também homenageará o padre Greg Boyle; a ativista Opal Lee; o ex-senador Frank Lautenberg; a astrofísica Jane Rigby; a presidente da United Farm Workers, Teresa Romero; a ativista LGBT Judy Shepard; e Clarence B. Jones, que ajudou a redigir o discurso "Eu tenho um sonho" de Martin Luther King Jr.