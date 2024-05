Ações de Hong Kong registram sequência de 9 dias de alta pela primeira vez desde 2018

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong continuaram a subir nesta sexta-feira com a persistência da melhora no sentimento do mercado, impulsionada pela intensificação dos esforços da China para fortalecer a economia.

O Índice Hang Seng fechou em alta de 1,48%, registrando o nono dia consecutivo de ganhos e a mais longa sequência de altas desde janeiro de 2018.

As gigantes de tecnologia chineses listadas em Hong Kong ampliaram os ganhos e terminaram em alta de 2,7%.

Os mercados da China continental estão fechados para feriados de 1 a 3 de maio.

A declaração do Politburo da China no final de abril "indica um compromisso mais forte com uma agenda política pró-crescimento e pró-reforma", disse Jason Lui, chefe de estratégia de ações e derivativos do BNP Paribas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,10%, a 38.236 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,48%, a 18.475 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,26%, a 2.676 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,53%, a 20.330 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,12%, a 3.292 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,55%, a 7.629 pontos.