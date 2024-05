Penetração e estímulo do clitóris: testamos vibrador barato que é sucesso

Com tantas opções no mercado, escolher um vibrador pode ser uma tarefa bastante complicada, ainda mais para quem é iniciante no mundo dos sex toys. Para te dar uma ajudinha, o Guia de Compras UOL testou um dos modelos mais vendidos nos últimos anos: o Alvis, da marca Pretty Love. O aparelho está com 29% de desconto na Amazon, parceira do UOL, e sai por R$ 48.

Básico, é indicado para quem gosta de penetração. Funciona a pilha e tem 30 tipos de vibração - mas nenhuma delas vai tremer o seu quarto.

O grande diferencial desse modelo é o seu formato com duas extremidades, como se fosse uma mão encaixada, que permite a penetração e estimulação do clitóris ao mesmo tempo.

O que esse vibrador tem de bom?

Feito de silicone macio ao toque;

Hipoalergênico;

Formato suave a anatômico, que se ajusta ao corpo feminino;

Dimensões: 20,5 centímetros de comprimento e 3,3 centímetros de espessura;

Funcionamento com duas pilhas AAA.

Relato de quem testou

"Foi a primeira vez que usei um vibrador interno. Mesmo no clima, tive dificuldade de penetrar a primeira vez, então usei um lubrificante para diminuir o atrito entre a pele e o silicone, e funcionou bem.

Ele tem 30 tipos de vibração, que variam entre a parte de baixo, de cima (que estimula o clitóris) ou as duas ao mesmo tempo. Na prática fica difícil experimentar todas, ainda mais por ser só um botão de alternar.

Acabei ficando nos cinco primeiros tipos de vibração, mas gostei bastante. Apesar de funcionar à pilha, achei que compensa tanto pelo resultado, quanto pelo preço.

Outra parte boa é que, se não estiver a fim de penetração, ele funciona só na parte externa da vulva também."

Ana Bardella, repórter de Universa

*Com informações publicadas em 04/05/2023.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).