Faça pães, bolo e mais: confira o que esta batedeira planetária tem de bom

Se você está em busca de uma batedeira para preparar massas, bolos, pães, cremes e até chantilly, um modelo que faz sucesso na Amazon, parceira do UOL, é a Batedeira Planetária, da marca Mondial.

Entre as características que garantem as avaliações positivas dos consumidores, estão a potência de 700 W e o movimento planetário, que criam misturas mais homogêneas e aumentam o volume das massas. Veja abaixo o que mais essa batedeira tem de bom e confira opiniões de quem comprou.

O que esta batedeira tem de bom?

Graças à potência de 700 W, prepara vários tipos de massas, pães, cremes, chantilly e claras em neve;

Com movimento planetário, que garante maior rapidez e homogeneidade à mistura, além de aumentar o volume da massa;

Conta com três tipos de batedores, que permitem o preparo de massas leves, médias e pesadas;

Tem 12 velocidades para você escolher, de acordo com a receita;

Tigela com capacidade de 4,5 litros, que permite o preparo de receitas com grande quantidade de ingredientes.

Imagem: Emylle/Reprodução Amazon

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de cinco) na Amazon, parceira do UOL. Veja avaliações de consumidores:

Boa apesar de barata. Esta batedeira planetária faz o que outros modelos mais caros fazem. Desenho convencional, de fácil utilização e possui os acessórios necessários para fazer o que precisa. A

Faz tudo como quero e os alimentos ficam com texturas e aparência boas. Josely D.

Batedeira muito forte e silenciosa, de fácil manejo. Atendeu para fazer meus bolos. Edson de Jesus

Ótimo custo benefício, atende muito bem minhas necessidades. Tem bom espaço e é fácil de usar. Gostei bastante. Emylle

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam de sua baixa potência e seu barulho. Veja alguns comentários:

Quando está batendo massa de pão, fica vibrando muito a ponto de sair andando na mesa. Se não segurar, a batedeira cai no chão. Esquenta e sai um cheiro forte. Não pode bater a massa do pão mais que quatro minutos. Joga a farinha para fora, sujando tudo, e a haste de acrílico, que fica acoplada à bacia, por causa da vibração, fica soltando. Cristiane

Muito barulhenta. Para massas, parece que vai desmontar. Arlete Mello

Achei muito fraca. Inclusive, os batedores são curtos. Para bater três ovos, você tem que segurar a vasilha para alcançar. Nadja F.

