Otan denuncia 'atividades maléficas' da Rússia em seus países-membros

A Otan afirmou, nesta quinta-feira (2), que a Rússia realiza 'atividades maléficas', como desinformação, sabotagem ou interferência cibernética nos territórios de seus países-membros.

Os países da Aliança "estão profundamente preocupados com as atividades maléficas em território aliado" e manifestam também "profunda preocupação com as ações híbridas da Rússia, que constituem uma ameaça à segurança" de seus membros, indicou a organização militar transatlântica em um comunicado.

As investigações identificaram "muitas pessoas relacionadas com atividades estatais hostis que afetam Alemanha, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Reino Unido", afirma o documento.

Estas ações incluem "sabotagem, atos de violência, interferências cibernéticas e eletrônicas, campanhas de desinformação e outras operações híbridas", segundo o comunicado.

