Prático e barato, limpador de patas para pet acabou com manchas no meu sofá

Tenho o costume de passear com a Dory duas vezes ao dia, e ao chegar em casa, não tenho o hábito de limpar as patinhas dela. Porém, ultimamente o sofá - local preferido dela - tem apresentado manchas e comecei a entender o que eu poderia fazer para evitar essas sujeiras em casa.

Já testamos passar panos umedecidos nessa região do corpo dela, mas não deu muito certo. Decidimos então comprar o limpador de patinhas que viralizou na internet.

O que gostei

Preço: é possível encontrar o limpa patinhas a partir de R$ 24. No valor não está incluso o frete - que está na faixa de R$ 7.

Mergulhei cada uma das patinhas da Dory três vezes em uma solução com água e shampoo Imagem: Hygino Vasconcellos/Colaboração para o Guia de Compras

Tamanho e peso: o limpa-patinhas não é muito grande. A versão para cães de porte médio mede 14,5 centímetros de altura, já para os pequenos tem 11 centímetros de altura. É menor que uma garrafa de água de 500 ml, mas tem diâmetro maior - varia entre 9 a 10 centímetros nas versões pequena e média. O produto também não é pesado. A versão para cães de porte médio pesa 260 gramas.

Facilidade de uso: coloquei água até um dedo da borda misturada com um pouco de shampoo. Na sequência, fui mergulhando cada uma das patinhas dela no líquido. Fiz esse processo três vezes em cada pata e sequei com um pano. O produto tem cerdas que auxiliam na limpeza. O processo é rápido e relativamente simples (veja abaixo o antes e depois).

Poucos itens: o produto nada mais é que um copo de plástico com uma pequena manta de silicone enrolada - onde ficam as cerdas. São só três itens - o copo, a manta e a tampa vazada - o que facilita para não perder.

Comparação mostra como estava e como ficou uma das patas da Dory após o uso do produto Imagem: Hygino Vasconcellos/Colaboração para o Guia de Compras

Pontos de atenção

Escolha o produto a partir do tamanho das patas: na hora de fazer a compra eu não reparei se havia indicação de tamanho. Na verdade, a indicação para cães de porte médio só constava no título - e a Dory é pequena. Em outros anúncios, essa informação é mais detalhada. O produto da marca Mudbuster, por exemplo, indica o tamanho pequeno para cães com patas de até 5 centímetros de largura, já o médio para os pets que têm entre 6,3 cm e 8,3 cm de largura.

É possível fazer sozinho - apenas com o cão, mas uma ajuda caí bem. A Dory é um pouco agitada, então, eu acharia melhor se alguém a segurasse enquanto limpava as patinhas dela.

Para quem vale a pena?

Indico principalmente para quem costuma passear com seu pet e dorme junto com ele ou o deixa subir no sofá. Também é uma forma de manter a limpeza da casa por mais dias.

