Sem ideia de presente para adolescentes? Confira 15 dicas para não errar

Encontrar o presente certo para cada pessoa já não é uma tarefa simples. Quando se trata de um adolescente, então, tudo fica ainda mais complicado. Afinal, ele não é mais tão criança para ganhar brinquedos, mas também ainda não é maduro suficiente para produtos de adultos.

Para ajudar você a fazer uma boa escolha e agradar filhos, netos, sobrinhos e até filhos de amigos, selecionamos 15 opções de jogos, artigos esportivos e outras coisinhas bacanas. Confira a seguir:

Aro 26;

21 marchas;

Disponível nas cores amarelo neon, branca, laranja neon, preto fosco e rosa neon.

Indicado para iniciantes;

Truck de alumínio reforçado;

Com lixa antiderrapante de alta qualidade.

Personagem Eleven, da Série Stranger Things;

Feito de vinil;

9.5 centímetros de altura.

Ideal para quem pratica caminhada, corrida, natação, ciclismo, basquete, futebol ou pular corda;

Resistente a água - profundidade de até 1 metro;

Integra-se às redes sociais.

Sistema operacional Android 12;

Tela de 9 polegadas;

Câmera frontal de 2MP e câmera traseira de 8MP.

Proporciona precisão e amplitude sonora em jogos, de acordo com o fabricante;

Com espumas confortáveis que ajudam a evitar dor no ouvido;

Tem controle no cabo para aumentar agilidade;

Pode ser conectado a PC, consoles, dispositivos móveis e de realidade virtual.

Terceiro livro da série Powerless;

Sucesso no TikTok;

Recomendado para jovens a partir de 14 anos;

Disponível apenas para Kindle.

Enredo: o milionário Carlos Fortuna foi vítima de assassinato, e os jogadores devem percorrer a cidade coletando provas para descobrir quem é o assassino, além da cena e arma do crime;

Com app de realidade aumentada;

De 3 a 8 jogadores.

Enredo: v ocê é um chefe de uma família em uma cidade-estado italiana e tenta controlar o lugar;

De 2 a 10 jogadores;

Recomendado a partir de 14 anos.

Livro mais vendido na categoria "Literatura e Ficção para Adolescentes";

Quinto (e penúltimo) volume da famosa série em quadrinhos;

Lançado em dezembro de 2023.

Com tela OLED de 7 polegadas;

64 GB de armazenamento;

Bateria com vida útil de até 9 horas.

Feito de camurça;

Com cadarço;

Resistente à água.

Cano alto;

Com cadarço;

Sola de borracha;

Disponível nas cores branca, preta e vermelha (preços variam de acordo com a cor).

Deixa os ambientes mais aconchegantes ao ajustar a intensidade de luz e a temperatura de cor (entre 3000K e 6500K);

Fácil instalação: basta plugar em uma tomada, baixar o app, se conectar e usar;

Bivolt, 5W;

Compatível com Alexa e Google Assistente. Inclui os 5 livros da saga;

Edições em inglês;

Com capa de couro.

