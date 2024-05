Botafogo supera Vitória para abrir vantagem na Copa do Brasil

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 3, 2024

Com este resultado, o São Paulo, que entrou em campo com uma equipe alternativa, pode até mesmo ser derrotado por um gol de diferença na volta que garante a classificação direta para as oitavas de final. O Águia chegou a abrir o placar com Wender, mas a equipe comandada pelo argentino Luis Zubeldía virou graças a um gol de Luiz Gustavo e outros dois de Juan.

Outros resultados:

CRB 1 x 0 Ceará

Goiás 1 x 0 Cuiabá

Palmeiras 2 x 1 Botafogo-SP