Viral no Tiktok, projetor de astronauta cria galáxia no quarto por R$ 51

Os projetores de céu estrelado fazem o maior sucesso nas redes sociais. Eles criam um ambiente relaxante e aconchegante ao projetar galáxias e estrelas no teto ou nas paredes da casa.

O Guia de Compras UOL encontrou modelos desse projetor, que viralizou no TikTok, por pouco mais de R$ 50. Ele possui formato de astronauta e também pode ser usado como decoração na sala, escritório ou quarto das crianças e adultos. Além de serem uma opção para decorar festas de fim de ano ou de aniversário (preço e disponibilidade do produto podem mudar a qualquer momento).

Por que faz sucesso?

Esse tipo de produto além de projetar uma galáxia com efeito "nebuloso", possui laser que reproduz estrelas, criando uma aparência de céu estrelado no teto. Tudo isso pode ser controlado pelos botões no produto ou por controle remoto, que vem junto com o item. Além de ligar e desligar o astronauta, o controle possui a função de ajustar a intensidade da luz, cores e frequência da projeção. No total, ele possui 17 variações disponíveis.

Ele também conta com a função temporizador, para quem utiliza as luzes para pegar no sono. Você pode programar para ele desligar sozinho após 45 ou 90 minutos.

O principal diferencial desse projetor é o design criativo - o formato de astronauta possibilita que ele seja usado também como decoração. Por ser sucesso entre as crianças, ele é uma boa ideia de presente de Natal para decorar o quarto dos pequenos.

Ele vem com três peças que se encaixam: base, corpo e cabeça do astronauta. A cabeça se conecta ao corpo por imã, e possui rotação de 360º, possibilitando direcionar a projeção para o ambiente que desejar. E você não vai precisar se preocupar com pilhas, ele é recarregável via USB.

O que diz quem comprou?

O produto teve mais de 600 compras no mês passado em um dos vendedores, e acumula uma nota 4,4 de 5 na Amazon, parceira do UOL. Confira algumas avaliações de quem comprou:

Muito bom, fácil de conectar e muito bonito para decoração. Bruno Santos de Almeida

O produto é muito bacana, funciona muito bem. Consegue iluminar ambientes grandes. Vale muito a pena. Minha filha adorou. Júlio Moraes Oliveira

Projeção de alcance bom no teto do quarto e parede. Torna o ambiente aconchegante e divertido. Cynthia

É incrível esse astronauta, muda o ambiente inteiro. Você tem a galáxia dentro do quarto. Recomendo para todos, um ótimo presente para qualquer idade, não vai se arrepender. Fica lindo ligado e desligado. Alicia Cristina Cabello Rodriguez

Ponto de atenção

As principais críticas ao produto são sobre o funcionamento do controle. Veja alguns comentários abaixo:

Produto bem frágil, com controle remoto horrível! O meu controle quebrou com uma semana de uso. Thiago

Controle remoto não funciona; é difícil a configuração no aparelho. Comercial Cuiabá

O produto foi comprado para ser presenteado a meu filho de 6 anos no dia das crianças. Imaginem a decepção do pequeno: o projetor (robô) funcionou por menos de 5 minutos. O controle remoto não deu sinal de vida. Um fiasco! Dinheiro jogado fora. Beatriz Gonçalves

