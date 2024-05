Sakamoto: Benefício eleitoral para Boulos é maior do que multa para Lula

O ganho eleitoral que Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito em São Paulo, recebe com o apoio explícito do presidente Lula (PT) é maior do que a multa que ambos podem vir a receber por infração na pré-campanha, afirma o colunista do UOL Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (1º).

Em ato de 1º de maio, Lula pediu votos para Boulos. "Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos nas próximas eleições", disse Lula. Em reação, o prefeito Ricardo Nunes disse que recorrerá à Justiça Eleitoral.

Depois dessa fala do presidente Lula, fui atrás do Planalto, da campanha do Boulos, tentando entender um pouco. Se eu tivesse que dar um título a isso seria o seguinte: benefício eleitoral para Boulos é maior do que a multa que vai ser paga por Lula. É basicamente isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Por um lado, os adversários como o prefeito Ricardo Nunes, dizem que houve campanha antecipada com pedido de voto explícito pelo presidente da República, [por isso] ele deve ser punido. Do lado do Boulos, o que eles têm dito é que não era um ato organizado pelo poder público, pela presidência da República, era um ato privado na qual um cidadão demonstrou sua opinião. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto pontua que apesar da chance alta de pagar multa por propaganda eleitoral antecipada, o que é vetado em pré-campanha, isso não seria o suficiente para tornar Lula inelegível nas próximas eleições.

Há uma chance bem grande do presidente Lula efetivamente ter que pagar uma multa que pode chegar a R$ 25 mil, dependendo dos agravantes. Uma multa por conta de uma infração eleitoral. Ele vai se tornar inelegível como algumas pessoas defendem? É claro que não. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bolsonaro já falou muita groselha. Lula e todo político em época pré-eleitoral fala groselha, exatamente isso não vai tornar ninguém inelegível. Tem que ver se vai ficar constante, aí o negócio muda de figura. Mas isso exatamente não torna ninguém inelegível. Isso também não vai impugnar a candidatura do Boulos, não vai ser suficiente para isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Parte do movimento do presidente Lula, mesmo assumindo riscos e deslizes que podem levar a receber multas, se deve à estratégia dele de se vincular ao seu pré-candidato para a Prefeitura de São Paulo.

O fato é que isso acaba se inserindo numa estratégia do Lula de tentar se colar ao máximo no Boulos. Como o Lula vai nos vídeos e o Lula tem uma força muito grande na TV, e a campanha eleitoral da TV começa no segundo semestre, o Lula tem tentado fazer atos e deixar claro que ele está apoiando o Boulos. Tem muita pesquisa eleitoral feita pelas campanhas mostrando que muita gente não sabe que o Lula apoia o Guilherme Boulos. O que acontece? Lula resolveu dar um empurrão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O benefício político para o Boulos e, portanto, do Lula, é bem maior, porque o Lula é um cabo eleitoral forte. A transferência de votos do Lula para o Boulos pode ajudar mais do que a transferência de votos do Bolsonaro que apoia o prefeito Ricardo Nunes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

