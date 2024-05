Sakamoto: Ato de Lula em SP pode ter tido falha estratégica de localização

O ato com a presença do presidente Lula (PT) em São Paulo pode ter sofrido uma falha estratégica de localização, apontou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto no UOL News desta quarta-feira (1º). Lula fez críticas no evento pelo baixo público e disse que o ato "foi mal convocado".

Os sindicatos vivem um momento de crise. Crise econômica e de representatividade. De certa forma, questões de mobilização se relacionam diretamente com isso. Particularmente acho que levar o evento para a zona leste, o estacionamento do estádio Itaquerão, pode ter sido uma falha estratégia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Historicamente, o 1º de maio das centrais sindicais é realizado em regiões mais centrais como o Vale do Anhangabaú ou a região do Campo de Marte. São regiões inclusive de acesso mais fácil no Anhangabaú, porque você tem o acesso a todas as regiões de São Paulo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, mesmo que a organização juntasse mais pessoas, a manifestação não seria massiva por faltar elementos de mobilização.

O Lula fez uma bronca pública e as centrais vão ter que conversar entre si, mas a questão pode ser mais complexa do que simplesmente organização. A organização poderia ter juntado mais gente, mas não ia ser um movimento massivo, exatamente porque não tinha um elemento atrativo e as pessoas estão cansadas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Quando você tem um elemento para a qual você pode ser contra, você veio na rua protestar contra algo, uma manifestação tende a ser maior. Ou seja, manifestação é grande quando tá protestando contra alguma coisa, não quando tá a favor de outra coisa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

