Rublev elimina Alcaraz e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

O russo Andrey Rublev, número oito do mundo, avançou às semifinais do Masters 1000 de Madri após vencer nesta quarta-feira (1º) o atual bicampeão do torneio, Carlos Alcaraz, por 4-6, 6-3 e 6-2.

Rublev, que vinha de uma derrota em sua estreia no ATP 500 de Barcelona, voltou a vencer o número três do mundo, em duas horas, deixando o torneio madrilenho sem espanhóis, após a eliminação de Rafael Nadal na terça-feira.

O russo chega às semifinais em sua quarta participação na Caja Mágica, onde em 2022 havia perdido para o grego Stefanos Tsitsipas nas quartas de final, naquele que havia sido seu melhor desempenho até agora.

"Estou muito feliz, depois de passar por momentos difíceis nos últimos meses, por poder chegar às semifinais, especialmente aqui em Madri", disse Rublev após a partida na quadra central.

Foi a segunda vez que os dois se encontraram, depois de Alcaraz ter vencido o adversário há alguns meses no ATP Finals de 2023.

O espanhol, que entrou na partida após uma dura vitória na terça-feira nas oitavas de final sobre o alemão Jan Lennard-Struff, pareceu sofrer uma queda de rendimento desde o início do segundo set.

O primeiro set foi muito disputado até que Alcaraz conseguiu quebrar o serviço do adversário para ficar na frente no placar e confirmar o 4-2 com seu serviço.

O murciano só precisou manter seu saque para acabar vencendo o primeiro set.

O russo reagiu no segundo set, apoiado em seu serviço e quebrando o do adversário no segundo game.

Alcaraz conseguiu salvar quatro break points, mas não conseguiu evitar o quinto que colocou Rublev na frente (2-0).

Com uma desvantagem de 4 a 1 no placar, o espanhol salvou três break points para continuar segurando o jogo em 4 a 2, mas foi o suficiente para Rublev não desperdiçar seu saque para empatar a partida.

O espanhol parecia incapaz de manter a intensidade do oponente, que elevou o nível do seu tênis.

No terceiro set, o russo voltou a quebrar o serviço inicial de Alcaraz, que multiplicou seus erros.

Uma nova quebra do russo no quinto game o colocou na frente (4-1) e o espanhol não conseguiu mais se recuperar.

Rublev disputará uma vaga na final do torneio contra o vencedor do duelo entre o americano Taylor Fritz e o argentino Francisco Cerúndolo, que fecha o dia.

