Polícia investiga se corpo encontrado em matagal é de jovem desaparecida

A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta terça-feira (30) o corpo de uma mulher em um matagal na cidade de Charqueada, no interior do estado. A suspeita é de a vítima possa ser a adolescente Victória Lorrany Coutinho, 14, que desapareceu no último dia 21 após sair para comprar um lanche.

O que aconteceu

O corpo ainda não identificado. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima do sexo feminino foi localizada pela equipe do Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de Piracicaba. Foi solicitado perícia ao local para o prosseguimento das investigações.

Relembre o caso

Victória Lorrany desapareceu na noite do dia 21 de abril. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a adolescente teria saído para comprar um lanche e não voltou para casa. Antes de sumir, a jovem teria passado na casa de uma amiga.

A adolescente passava os finais de semana com a mãe em Charqueada. Victória, que mora com o pai em Piracicaba, estava na cidade vizinha no momento do desaparecimento.

Imagens de câmeras de segurança mostram Victória conversando com um motociclista. Conforme os vídeos divulgados pela Record TV, a adolescente deixa a casa da amiga a pé e o motociclista a segue com um veículo.

A mãe de Victória afirma ter conversado com o motociclista. Após o desaparecimento da filha, Natalie Fernanda disse ter falado com o homem que seguiu a menina. Ele alegou ter oferecido carona para a adolescente, que teria negado.