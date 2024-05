Pfizer eleva previsão de lucro com base em corte de custos e queda menor em demanda do Paxlovid

(Reuters) - A Pfizer elevou sua previsão de lucro anual nesta quarta-feira e divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as estimativas de Wall Street em cortes de custos, uma queda menor do que se temia nas vendas de seu tratamento antiviral para Covid e fortes vendas de sua vacina contra pneumonia.

As vendas do tratamento contra o câncer Padcev, que a Pfizer adquiriu em um acordo de 43 bilhões de dólares com a Seagen, também ficaram acima das expectativas dos analistas.

O acordo da Seagen e seu plano de corte de custos de 4 bilhões de dólares são uma parte fundamental da estratégia de crescimento da Pfizer pós-Covid. Os investidores também estão acompanhando o desempenho da nova vacina RSV da empresa, que tem ficado atrás de uma vacina rival da GSK desde que ambas foram lançadas.

A empresa elevou os lados da sua previsão de lucros para 2024 em 10 centavos e agora espera ganhar entre 2.15 e 2.35 dólares por ação. Os papéis da farmacêutica de Nova York, que perderam 11% de seu valor neste ano, subiram 1%, para 25.89 dólares, nas negociações pré-mercado.

Os tratamentos de câncer direcionados da Seagen, Padcev e Adcetris, trouxeram vendas combinadas de 598 milhões de dólares no trimestre para a Pfizer, embora as vendas do Adcetris tenham ficado abaixo das expectativas dos analistas.

“Acreditamos que um desempenho mais forte em novos lançamentos e mais progresso no pipeline serão necessários para mudar a atual narrativa da ação”, disse o analista do JP Morgan, Chris Schott.

A Pfizer afirmou que ainda espera 8 bilhões de dólares em vendas combinadas de seus produtos de Covid-19, a vacina Comirnaty que compartilha com a BionTech 22UAy.DE e o remédio antiviral via oral Paxlovid.

(Reportagem de Bhanvi Satija e Sriparna Roy em Bengaluru)