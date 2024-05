Livro de 200 anos furtado de museu no Pará em 2008 é recuperado em Londres

A Polícia Federal recuperou nesta quarta-feira (1º), em Londres, um livro raro escrito há dois séculos que havia sido furtado de um museu no Pará.

O que aconteceu

A PF anunciou ter recuperado, no Reino Unido, um livro escrito em 1823. A obra, que faz parte de uma coletânea sobre a fauna e a flora do Brasil, pertence ao acervo do Museu Emílio Goeldi, em Belém (PA).

O livro estava desaparecido desde 2008, quando foi furtado junto com outros itens. Três servidores do museu acabaram denunciados por peculato criminoso em 2011, mas algumas obras não foram recuperadas até hoje, segundo a PF.

Segundo a PF, o livro é do naturalista alemão Johann Baptist von Spix, que viajou pelo Brasil de 1817 a 1820. Nessa época, vários cientistas e artistas estrangeiros vieram ao Brasil a convite da família real portuguesa, que morava no Rio de Janeiro.

A obra recuperada tem ilustrações e a descrição de macacos e morcegos do Brasil. Ela faz parte de uma coletânea de livros que apresentam plantas e animais recolhidos por Spix em três anos de viagens pelo país. O livro é chamado "Simiarum et vespertilionum brasiliensium species novae" (novas espécies de macacos e morcegos brasileiros, em latim).

A operação foi feita em parceria com a Scotland Yard. De acordo com a PF, a unidade de artes e antiguidades da polícia britânica trabalhou em cooperação com a adidância da polícia brasileira no Reino Unido.

A PF recuperou, nos últimos meses, outras duas obras furtadas do museu Emílio Goeldi em 2008. Uma delas foi achada na Argentina, em dezembro do ano passado, e outra no Reino Unido, em março desse ano.