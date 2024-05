Por R$ 40, marmita com divisórias faz sucesso ao deixar alimentos separados

Se você tem vontade de levar seu próprio almoço para o trabalho ou para a faculdade, mas desanima ao pensar em misturar alimentos diferentes em um só recipiente ou ter que carregar diversos de potinhos, a Marmita Lunch Box, da marca Electrolux, pode ajudar.

Com dois compartimentos separados, mas empilháveis, ela é prática de transportar e guardar, e também permite que você separe salgados e sobremesa ou ainda saladas frias de comidas que serão esquentadas - o produto pode ir à geladeira, freezer e micro-ondas. Outra vantagem é o preço: na Amazon, parceira do UOL, sai por R$ 39,90. Confira a seguir mais detalhes.

O que essa marmita tem de bom?

Feita de plástico, tem ampla resistência à temperatura (de - 20 a 120 graus) e pode ser armazenada na geladeira e no freezer, além de ir ao micro-ondas;

Tem dois compartimentos, que podem ser empilhados para economizar espaço e facilitar o transporte;

Possui tampa "easy-open", que facilita a abertura;

Pode ser lavada na máquina de lavar louças;

É livre de BPA;

Disponível nas cores preta, verde e vermelha (preços variam de acordo com a cor).

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a garrafa térmica teve mais de 11,8 mil avaliações, com nota média de 4,7 (de um total de 5), e mais de 900 compras só no mês passado. Veja algumas opiniões.

Muito boa. Cabe uma refeição tranquilamente e ainda dá pra colocar a salada separado. Muito hermética, não vaza nada. Gostei muito. Jales Notícias

Ela é pequena e ocupa pouco espaço. Tem dois compartilhamentos que permitem colocar a salada ou outra coisa, se não quiser misturar para esquentar. É muito bonita, e o material parece ser resistente. Amanda Pessanha

Amei a marmita. Produto de qualidade. Bom acabamento. Veda super bem e cabe uma boa quantidade de comida. Estou muito satisfeita. Recomendo.

Iolanda Moreira Fonseca Reis

Valeu cada centavo. Ótima marmitinha. Bonita, prática, boa vedação, foi uma ótima compra. Amanda F.

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam que a forma como os compartimentos são encaixados não atende suas demandas. Também há queixas sobre a vedação.



Comprei pela praticidade de ter uma marmiteira compacta (pouca comida) ou empilhada quando precisar de mais espaço. Mas ela só fecha corretamente empilhando a parte cinza e a verde e, daí já não coube mais na minha mochila. Por uma escolha de design, ela não fecha sem a parte verde e com a parte verde dentro ela não veda. Só compre se for usar sempre empilhada e alta. Matheus

É um produto bonito, com aparência moderna e proposta interessante: separar alimentos que serão aquecidos da salada ou parte fria (mas seca) do seu lanche ou marmita. Porém, falhou no teste de vedação: simplesmente coloquei água, fechei e inclinei o produto. Luiz Carlos dos Santos

