Mari Ferrão: 'Se você foi demitido, talvez precise do colo de quem te ama'

No episódio desta quarta-feira (1) do quadro 'Mari vs Mari', a jornalista e palestrante em saúde mental Mariana Ferrão aproveita o Dia do Trabalhador para compartilhar um texto autoral sobre um homem que, aos 55 anos de idade, perdeu o emprego. Ela usa o conto como gancho para reforçar a importância de buscar apoio emocional em momentos desafiadores como uma demissão.

"Se você está passando por uma demissão ou por um trabalho infeliz, quem sabe não possa aproveitar esse feriado pra buscar se abastecer desses colos que tanto fazem a gente ver a luz na nossa própria escuridão?", sugere Ferrão.

Escrito há quase 20 anos, o conto em questão narra os pensamentos de um ex-funcionário ao ser demitido, e a reação de sua esposa quando ele volta para a casa e compartilha a notícia. "Um estilhaçar na cozinha cortou o silêncio em pedaços e corri para encontrar minha mulher aos prantos. Acabara de quebrar a jarra de porcelana chinesa da bisavó, louça do século XVIII", diz um trecho.

"Muda, encostou os cabelos amarrados no meu peito ainda sobressaltado. Nossas respirações se encontraram tão rapidamente que a música de um único suspiro bastou para que amanhecesse de novo", continua a história.

Ferrão lembra que, nesses momentos, recorrer ao colo de quem nos ama ajuda a lidar com a situação —como aconteceu com o personagem da história.

O que eu gosto muito nesse texto é que ele traz um conforto, um colo daquele amor que, sem precisar dizer nada, nos acolhe e faz o dia amanhecer de novo. Mariana Ferrão

