Lula usa 1º de maio para sancionar isenção do IR a quem ganha até R$ 2.824

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula aproveitou o ato unificado das centrais sindicais neste Dia do Trabalhador para sancionar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos. A sanção deve ser publicada ainda nesta quarta-feira (1) em edição extra do Diário Oficial da União.

O que aconteceu

Benefício foi aprovado pelo Congresso Nacional há duas semanas e vale para a declaração do IR em 2025. A medida vai considerar os rendimentos tributáveis recebidos neste ano. Na prática, estará isento quem ganha atualmente até R$ 2.824,00.

Vamos despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer com que o muito rico pague mais, porque só o pobre paga.

Presidente Lula

Isenção acompanha aumento do salário mínimo. Antes, o teto para isenção estava em R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos no ano passado. Isso significa que, com o reajuste para R$ 1.412 em janeiro de 2024, trabalhadores que recebiam menos de dois salários, considerando o valor atualizado, ainda teriam o desconto em folha. A medida provisória que estava em vigor já ajustava essa mudança.

O limite máximo da faixa de isenção na nova tabela do IR é de R$ 2.259,20. Para isentar quem ganha até R$ 2.824, será aplicado um desconto simplificado de R$ 564,80 na fonte, sobre a qual deveria incidir a cobrança de imposto de renda. Atualmente, o benefício atende quem recebe até R$ 2.112.

O presidente usou o espaço para reforçar que seu governo planeja ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil. A promessa é alvo constante de cobranças por parte da oposição à gestão petista.