Lula sobre nota da Moody's: Brasil voltou a ter credibilidade econômica e ambiental

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil "voltou a ter credibilidade econômica", ao celebrar a decisão da agência de risco Moody's de elevar para positiva a perspectiva de nota de crédito para o País. Em postagem na rede social X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 1º de maio, Lula compartilhou uma publicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a melhoria da perspectiva da agência.

"O Brasil que estamos construindo voltou a ser respeitado no mundo e voltou a ter credibilidade econômica e ambiental. Isso é bom para todo mundo", escreveu o presidente.

A Moody's elevou nesta quarta o outlook da dívida soberana de médio e longo prazos do Brasil de estável para positivo. A empresa, porém, manteve os ratings de emissor de longo prazo e de títulos sem garantia do governo do País em Ba2.

A expectativa de que a agência poderia anunciar alguma revisão na nota ou perspectiva brasileira ainda esta semana foi antecipada por Haddad em coletiva de imprensa na noite da terça, 30.

Segundo ele, além da Moodys, a Fitch também está prestes a finalizar um relatório. "Só poderei comentar quando for divulgado", afirmou o ministro.