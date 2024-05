Adeus, sujeira: 9 produtos de limpeza para deixar sua cozinha brilhando

Manter a cozinha sempre limpa é fundamental. Afinal, ambientes e utensílios sujos podem estar contaminados com bactérias que vão parar justamente nos alimentos que consumimos.

Para você não correr esse risco, o Guia de Compras UOL selecionou 9 itens de limpeza que vão deixar chão, superfícies, eletrodomésticos, metais e vidros impecáveis. Confira a lista e partiu faxina:

Remove gorduras de utensílios e superfícies;

Fórmula de ação rápida;

Com o produto, não é preciso esfregar (e danificar) materiais, de acordo com a marca.

Fórmula com limão, bicarbonato e álcool, que promovem limpeza;

Remove as sujeiras mais difíceis e restaura o brilho de pisos, azulejos, superfícies e eletrodomésticos, de acordo com o fabricante;

Com secagem rápida.

Indicado para limpar vidros e espelhos;

Remove sujeiras como fuligem, marcas de dedos e poeira;

Dá brilho. Kit com 12 unidades;

Promete remover gorduras e sujeiras com mais facilidade;

Com controle de odor. Feito com hidróxido de sódio, dissolve gorduras incrustadas;

Indicado para uso em chapas e grelhas de ferro;

Não é preciso raspar, de acordo com o fabricante. Promete limpar e dar brilho em mais de 100 tipos de superfícies;

Remove a sujeira difícil sem esforço;

Fórmula com micropartículas de origem natural, que limpam sem riscar. Para limpeza simples ou pesada de superfícies;

Limpa apenas com água, sem a necessidade de produtos de limpeza;

Produto ecológico, não agride o meio ambiente.

Pode ser usado para tirar pó, como limpador de pia ou lustrar móveis;

Feito de algodão, tem textura macia e é mais confortável para as mãos;

Dura até 200 lavagens.

Limpa e dá brilho sem riscar;

Não acumula bactérias;

É ecológico.

