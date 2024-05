JPMorgan diz que seus ativos na Rússia podem ser confiscados após processos

Por Nupur Anand

NOVA IORQUE (Reuters) - O JPMorgan Chase disse que seus ativos na Rússia podem ser confiscados após processos em tribunais russos e norte-americanos, afirmou o banco em um documento judicial nesta quarta-feira.

O banco é alvo de vários questionamentos legais por seus negócios na Rússia, após EUA e nações europeias aplicarem sanções econômicas à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.

O valor dos pedidos de indenização e ordens para congelar ativos excedem os ativos disponíveis do JPMorgan na Rússia, afirmou o maior banco dos EUA. O JPMorgan se recusou a comentar além do que consta no documento.

Um tribunal russo ordenou neste mês o confisco de fundos de contas do JPMorgan, após o banco estatal russo VTB entrar com uma ação legal para recuperar seus fundos bloqueados no exterior.

Enquanto isso, o JPMorgan abriu um processo contra o VTB, tentando bloquear sua tentativa de recuperar 439,5 milhões de dólares.

O JPMorgan acusou tribunais russos de ignorarem direitos e obrigações contratuais do banco e sua incapacidade de efetuar vários pagamentos em função das sanções.

Um tribunal russo ordenou que o processo do JPMorgan em Nova York seja paralisado. Já o JPMorgan alegou que a lei norte-americana o impede de liberar fundos a empresas sancionadas, como o VTB, que foi colocado pelo Departamento do Tesouro dos EUA na lista de sanções em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Nupur Anand em Nova York)