Independência de BCs contribui para estabilidade de preço e crescimento, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, vai defender a independência dos bancos centrais e a importância da democracia para a economia, no discurso que fará na sexta-feira (3) em evento do Instituto McCain.

"Pesquisas recentes têm sido consistentes com minha crença: elas mostraram que uma maior independência dos bancos centrais é associada a maior estabilidade de preços, o que contribui significativamente para o crescimento no longo prazo", diz trecho do discurso preparado para ocasião, divulgado hoje pelo Tesouro americano.

No texto, Yellen diz que insistiu na independência e transparência do Federal Reserve (Fed) quando ocupou a cadeira de presidente (de 2014 a 2018). "Eu acredito que isso importa para a estabilidade financeira e o crescimento econômico", afirma.