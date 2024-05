Illy leva coleção de xícaras artísticas para Frieze New York

SÃO PAULO, 1 MAI (ANSA) - A marca italiana illycaffè apresentou na feira internacional Frieze New York, que acontece entre 1º e 5 de maio, sua nova linha de xícaras artísticas, a illy Art Collection, que homenageia a Bienal de Arte de Veneza de 2024 e é assinada por quatro artistas latino-americanos, incluindo o coletivo brasileiro indígena Mahku.

A coleção, batizada de "Stranieri Ovunque" ("Estrangeiros por todo lugar"), expressa o valor do diálogo e do respeito entre todas as culturas, bem como a relação entre ser humano e natureza, e pode ser conferida pelos visitantes e expositores da Frieze em Nova York no lounge da illycaffè.

"A nova illy Art Collection é dedicada àqueles que são estrangeiros ou estão longe e promove, por meio da arte contemporânea, as diferentes formas de diálogo e inclusão, que vão desde o respeito às raízes e à cultura de todos os povos até a importância de viver em equilíbrio com a natureza, valores que a illycaffè apoia em toda a cadeia de fornecedores, sempre colocando as pessoas e o meio ambiente no centro de suas atividades", disse Cristina Scocchia, CEO da empresa de Trieste.

O Mahku reúne artistas da etnia Huni Kuin, que habita a Terra Indígena Kaxinawá, no Acre, e usa suas criações para retratar mitos que contam as origens do mundo e as estreitas relações entre humanos, animais, plantas e espíritos.

Os outros artistas que assinam a nova illy Art Collection, escolhidos pelo curador da Bienal de Arte de Veneza, o brasileiro Adriano Pedrosa, são a guatemalteca Paula Nicho, o peruano Rember Yahuarcani López e o colombiano Aycoobo.

O ambiente da illy na Frieze New York também conta com exemplares da "Re-Chair", cadeira criada pela Kartell com cápsulas de café recicladas da marca italiana. (ANSA).

