Homem agride esposa com martelo e arranca orelha a mordidas

BOLONHA, 1 MAI (ANSA) - Um homem de 40 anos está foragido na Itália após ter agredido a esposa com golpes de martelo e ter arrancado uma parte de uma orelha dela com mordidas.

A vítima está internada no Hospital Bufalini, em Cesena, na Emilia-Romagna, enquanto seu marido é procurado pela polícia por tentativa de homicídio e lesões agravadas.

O caso ocorreu em 25 de abril, no município de San Mauro Pascoli, mas veio à tona apenas nesta quarta-feira (1º).

O homem teria agredido a esposa com tapas, socos e chutes e arrancado uma parte de uma orelha dela com mordidas. Em seguida, teria golpeado a vítima com marteladas na cabeça.

A mulher conseguiu alertar os vizinhos com gritos, e o indivíduo fugiu logo em seguida. A polícia ainda investiga o motivo das agressões. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.