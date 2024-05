Especialistas dão dicas de como comprar equipamentos na Agrishow

Quem investe em mecanização do seu negócio rural, especialmente pela primeira vez, precisa estar atento a alguns critérios na hora de comprar equipamentos agrícolas ou atualizar tecnologias para aumentar produtividade. As tendências do setor, como as apresentadas na Agrishow 2024, a principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, têm focado cada vez mais em soluções integradas e específicas para cada etapa da cadeia produtiva.

Produtos com menos gasto e custo energético, uso de combustíveis não poluentes, formatos menores para produções de porte familiar e reaproveitamento de passivos são só algumas das vantagens que já estão no mostruário de fabricantes. Contudo, especialistas alertam que a compra mais segura é sempre aquela que traz retorno e cabe no bolso do produtor.

José Carlos de Lima Júnior, professor da pós-graduação em Administração da Harven Agribusiness School, destaca que, antes de investir em máquinas ou atualizações tecnológicas, o agricultor e o pecuarista precisam entender qual é a real necessidade da fazenda. "O critério não é escolher o equipamento apenas pelo preço, mas sim de acordo com a função de entrega de serviço, de soluções para um determinado problema que ele vive no dia a dia. É preciso ter a necessidade corretamente dimensionada na hora de investir em um equipamento. Você não vai colocar uma Ferrari para fazer uma função que um carro mais simples poderia fazer", diz Lima.

Outro cuidado é estar atento aos processos e custos envolvidos após a compra, como manutenção, assistência técnica e suporte. "É fundamental considerar os serviços que serão oferecidos quando ele já estiver trabalhando com o equipamento no campo", afirma o professor.

Como pagar

Por fim, o terceiro pilar: preço. Como escolher o melhor financiamento? Existem diversas linhas do governo federal e estadual disponíveis hoje para o agro, mas onde é possível encontrar informações seguras sobre elas?

Lima reforça que uma boa escolha começa com a ciência do custo total do financiamento e não apenas o custo da taxa de juros. A escolha da linha que mais se encaixa no perfil do produtor também é importante e, mesmo as principais sendo oferecidas através do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), vale a pena conferir o que outros órgãos federais e estaduais, bem como organizações privadas, têm a oferecer.

"Bancos públicos e privados oferecem linhas de crédito específicas. O que o produtor precisa considerar, nesse caso, é se o valor tem, por exemplo, uma parcela que pode ser regressiva, ou seja, que pode ter desconto se o produtor vier a antecipar", ilustra Lima.

Outras perguntas importantes a se fazer são a partir de quanto tempo o empréstimo começa ser cobrado; se é possível fazer a amortização e se é possível ter um tempo mínimo de carência para pagar.

"É preciso pensar que o equipamento vai depreciar ao longo do tempo e o produtor terá outros compromissos financeiros, que serão acrescidos ao financiamento. As informações sobre as diversas linhas de financiamento estão disponíveis no site das próprias instituições financeiras, públicas ou privadas. Há, ainda, os bancos cooperativistas, que também têm algumas linhas de crédito voltadas para investimento para o produtor, e o próprio financiamento feito diretamente com a fábrica da marca", diz o docente.

Sem compras por impulso

O auditor contábil Mariano Soares, especialista em finanças e processos de fusão e aquisição e sócio da consultoria em gestão Evoinc, lembra que para fechar negócios de sucesso na Agrishow é preciso planejamento e pesquisa para maximizar a experiência proposta pelo evento. Para tanto, antes, é importante entender claramente o que se deve melhorar ou expandir na operação. "Considere como as aquisições se alinharão com os objetivos de longo prazo de sua propriedade rural, lavoura ou negócio agrícola", recomenda Soares.

Os próximos passos recomendados pelo auditor são identificar as tecnologias e fazer uma lista do que explorar na feira, que deve ser acompanhada já de um planejamento orçamentário (ou quanto se quer e se pode gastar com o investimento). "Além de quanto pretende investir, considere também a manutenção e, possivelmente, o treinamento necessário", diz Soares.

A viabilidade técnica e econômica da compra vai depender sempre do retorno esperado, do tempo de recuperação do investimento e dos movimentos do mercado mundial em relação à demanda do produto ofertado, por isso o auditor recomenda certificar-se de que os novos equipamentos ou sistemas são compatíveis com a operação atual do negócio.

O ambiente da feira também permite um recurso importante para o produtor: a negociação. Isso é possível porque muitos expositores praticam condições exclusivas e vantajosas. Nesse cenário, conhecer os preços pré-feira pode facilitar a identificação das melhores oportunidades. "Quanto mais souber sobre o produto ou serviço de interesse, melhor poderá negociar termos, preços e serviços pós-venda", aponta Soares

O especialista sugere ainda reservar tempo suficiente para visitar os estandes, participar de demonstrações ao vivo e conversar diretamente com os fornecedores.