'Maior desastre do estado', diz Eduardo Leite sobre chuvas no RS

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (1°), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a tragédia por conta das fortes chuvas que afetam o estado será pior do que a que atingiu o estado em setembro de 2023.

O que aconteceu

Eduardo Leite disse que esse vai ser o "maior desastre do estado". O temporal afeta o estado gaúcho desde sábado (29) e já deixou 10 mortos e 21 desaparecidos.

Governador fez apelo aos moradores de cidades afetadas. Leite pediu para que os habitantes afetados saiam o quanto antes de suas casas pois as autoridades não conseguem chegar em todos os pontos críticos. "Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates", pontuou.

Crise deste ano será pior do que tragédia de 2023, disse governador. Ainda na coletiva, Leite comentou o desastre causado pelas fortes chuvas em setembro do ano passado, e comparou com a situação deste ano. Em 2023, foram registradas 16 mortes em junho, 54 em setembro e outras 5 em novembro.

Tivemos uma enxurrada, mas, em seguida, o tempo deu condição de entrar em campo para fazer socorro, resgate e salvar centenas de vidas naquelas condições. Neste momento, nós estamos tendo muitas dificuldades operacionais para colocar as equipes em campo

Eduardo Leite, governador do RS

Os números são imprecisos, à medida que vão aumentar muito. A crise está em curso. Vai ser pior do que o que aconteceu em setembro do ano passado, infelizmente.

Eduardo Leite, governador do RS

O posicionamento oficial aconteceu em coletiva de imprensa no fim da tarde desta quarta-feira (1°) na sede da Defesa Civil em Porto Alegre.

Mortes e desaparecidos

Dez pessoas morreram desde o último sábado (27). As cidades que registraram mortes são:

Paverama: Dois homens de 69 e 65 anos que estavam em um carro que tentava atravessar uma área alagada;

Pantano Grande: Um homem de 59 anos, vítima de descarga elétrica;

Itaara: Uma mulher de 48 anos -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Encantado: Uma mulher de 45 anos -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Salvador do Sul: Duas pessoas, uma delas um homem de 47 anos, vítima de um deslizamento de terra. Ainda não há informações sobre a segunda vítima;

Segredo: Um homem de 62 anos que estava em um carro que tentava atravessar uma área alagada;

Santa Cruz do Sul: Uma vítima -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Santa Maria: Uma idosa de 85 anos, vítima de um deslizamento de terra.

Há 21 desaparecidos em cinco cidades: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 114 municípios foram afetados. Também foram registrados 11 feridos, 1.072 desabrigados e mais de 3.400 desalojados.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta vermelho. De acordo com o órgão, há previsão do volume de chuva total ultrapassar os 100 milímetros no estado já nas próximas horas. O alerta se estende até a manhã de quinta-feira (2).

Comitiva presidencial vai ao RS

Presidente Lula vai ao Rio Grande do Sul amanhã (2). Leite comentou em coletiva que o presidente deve ir ao estado nesta quinta-feira. O ministro da Secom, Paulo Pimenta, usou uma rede social para anunciar que ministros também vão ao estado na sexta-feira (3) para monitorar e auxiliar o governo estadual no enfrentamento dos danos causados pelas chuvas.

Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se for só 30, vamos enviar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente enviar para ajudar

Lula, sobre as chuvas no RS

"Falei por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal neste momento crítico no RS". Mais cedo, o governador disse que entrou em contato com o presidente: "Tenho certeza que poderemos contar com essa união de esforços para o resgate da população afetada pelas chuvas, que é a nossa prioridade absoluta nesse momento", concluiu.

Estados enviam equipes para auxiliar no enfrentamento das fortes chuvas. Santa Catarina sinalizou o envio de 34 homens, além de um helicóptero, 12 embarcações e 9 viaturas. São Paulo enviou no início da tarde desta quarta-feira (1°) seis militares a bordo de um helicóptero Águia 12 para auxiliar no suporte aos atingidos pelas chuvas. Mais cedo, agentes da Defesa Civil paulista já haviam sido enviados ao Rio Grande do Sul.

Exército envia aeronaves e militares. "Dois helicópteros modelos Pantera K2 do 2º BAvEx (Batalhão de Aviação do Exército), decolaram de Taubaté [SP] na manhã de hoje com destino a Porto Alegre. Os dezesseis militares, entre eles integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, vão atuar na busca de pessoas ilhadas e auxiliar na localização de desaparecidos e resgate de vítimas."