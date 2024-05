Coreia do Sul discute participar de pacto de defesa com EUA, Reino Unido e Austrália

Por Lewis Jackson

SYDNEY (Reuters) - A Coreia do Sul realizou discussões para se juntar a uma parte do acordo de defesa Aukus entre EUA, Reino Unido e Austrália, afirmou nesta quarta-feira o ministro da Defesa, Shin Won-sik, poucas semanas depois do pacto dizer que consideraria incluir o Japão.

Formado em 2021, o Aukus é um pacto de segurança de dois estágios para combater o poder cada vez maior da China na região Ásia-Pacífico.

Embora um primeiro estágio para dar tecnologia de submarinos nucleares à Austrália seja limitado ao trio principal, eles levantaram a possibilidade de outros países participarem de um segundo estágio, ou “Pilar 2”, que tem o objetivo de compartilhar outras tecnologias militares.

A Coreia do Sul pode contribuir neste segundo estágio com suas capacidades de defesa, ciência e tecnologia, afirmou Shin em uma entrevista coletiva, após reunião entre ministros de Relações Exteriores e Defesa de Austrália e Coreia do Sul, em Melbourne.

“Durante a reunião, também discutimos a possibilidade de parceria com o Pilar 2 do Aukus”, afirmou.

“Apoiamos as atividades do Pilar 2 do Aukus e agradecemos que os membros estão considerando a Coreia para ser uma parceira do Pilar 2 do Aukus”.

Com laços próximos aos EUA e uma indústria de defesa de primeira linha, a Coreia do Sul tem sido especulada há tempos como uma potencial parceira do Pilar 2, ao lado de Canadá, Nova Zelândia e Japão.

Menos de um mês atrás, os parceiros do Aukus anunciaram que estão considerando trabalhar com o Japão em projetos de defesa específicos do Pilar 2 e que realizarão conversas sobre seu envolvimento neste ano.

(Reportagem de Lewis Jackson)