Airbnb lança nova estratégia global de marketing para atrair novos clientes

NOVA IORQUE (Reuters) - O Airbnb anunciou nesta quarta-feira sua mais nova estratégia de marketing destinada a atrair novos clientes, ao oferecer experiências únicas, expandindo seu negócio principal para além dos aluguéis para férias.

A nova categoria da empresa de São Francisco, batizada de “Ícones”, contém 11 experiências globais -- incluindo shows e encontros com celebridades -- de graça ou por menos de 100 dólares, para tentar atrair um público maior.

“A Ícones é uma nova maneira atraente de fazer marketing… e ajudar a transformar a marca em algo mais do que apenas um lugar para ficar e criar um espaço para oferecer novos produtos e serviços”, disse à Reuters o CEO da companhia, Brian Chesky, acrescentando que uma porção do orçamento de marketing foi realocado para a campanha.

Anúncios da empresa na televisão foram 200% mais eficientes em impulsionar o engajamento dos clientes antes da pandemia em 2019, segundo a empresa de análise e dados EDO. Agora, o Airbnb está tentando ser criativo em seus planos para levar novos consumidores à sua plataforma, enquanto foca em um re-branding.

As experiências disponíveis incluem ganhar ingressos para um pequeno show da cantora Doja Cat ou ficar em uma réplica da casa da animação “Up - Altas Aventuras”, da Disney/Pixar.

O Airbnb disse que continuará lançando novas experiências a cada poucas semanas.

Noites e experiências agendavas no Airbnb em 2023 cresceram cerca de 14% ano a ano, após 31% no ano anterior. Sua receita para o ano completo subiu 18% em 2023, em comparação a um aumento de 40% em 2022. Já as despesas da empresa com vendas e marketing em 2023 subiram 16%.

(Reportagem de Doyinsola Oladipo em Nova York)