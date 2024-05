Lançamentos da Agrishow têm carro voador e máquinas para pequeno produtor

Na Agrishow, uma das maiores feiras agropecuárias do país, os maquinários exibidos são, sozinhos, uma grande atração.

Há equipamentos que causam espanto nos visitantes, do carro voador da Gohobby — um misto de drone e mini-helicóptero sem piloto para transporte de passageiros — a máquinas gigantescas como a colheitadeira de grãos X9 da John Deere, a maior do mundo, capaz de colher 100 toneladas por hora durante 14 horas seguidas sem desabastecer.

Mas, nesta edição de 2024, que vai até o dia 3 de maio em Ribeirão Preto (SP), a feira também traz inovações a partir da revisão de modelos existentes para que os pequenos e médios produtores da agricultura familiar possam mecanizar a produção. O movimento tenta alcançar mercados esquecidos em uma época em que os grandes agronegócios parecem mais fragilizados pela redução do preço de commodities como a soja, fazendo com que os estoques em muitos fabricantes de equipamentos fiquem lotados.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) acaba de anunciar na Agrishow uma linha de crédito destinada a suprir a necessidade de recursos para micro, pequenos e médios produtores rurais e suas cooperativas. A proposta, segundo Alexandre Abreu, diretor financeiro e de crédito digital para MPMEs do BNDES, é garantir a continuidade e expansão das produções agropecuárias, além de mitigar os impactos das intempéries climáticas enfrentadas nos últimos anos em todo o país.

Veja abaixo algumas das novidades (e curiosidades) em equipamentos para grandes e pequenos plantios que estão em exposição na Agrishow 2024.

Pecuária familiar

Parceira do programa federal Mais Alimento, que visa a incentivar a agricultura familiar, a Casale é uma das que embarcou na proposta do BNDES. A empresa lançou uma linha de equipamentos voltados ao pequeno produtor ou àquele que quer iniciar a profissionalização do seu negócio: um novo modelo de misturador de ração, que é autocarregável, e um de coxo.

Os equipamentos prometem aumentar a produtividade e intensificar a eficiência desses produtores. "Quando a gente fala desse segmento da pecuária, de pequenos e médios, falamos de um percentual enorme da quantidade de produtores no Brasil. Só produtores de leite que se enquadram nessa faixa de pequeno e médio são mais de um milhão de propriedades", afirma Ronis Paixão, presidente da Casale. A expectativa é que, nesta edição da Agrishow, o segmento familiar responda por cerca de 20% das vendas.

Carro voador

O eVTOL 216-S, também chamado de "carro voador", é uma das grandes sensações da Agrishow. Trazido para o Brasil pela Gohobby, maior distribuidora de drones na América Latina, o veículo é fabricado pela chinesa EHang. Transporta até duas pessoas e bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 quilos em um alcance de 30 quilômetros.

Operando com 12 baterias independentes e 16 motores, não tem um piloto voando dentro da aeronave, sendo pilotado remotamente, em tempo real e a partir do solo, por um profissional que opera o sistema inteligente de comando e controle.

Os visitantes podem conhecer o modelo exposto, tirar fotos e curtir uma amostra do que a empresa classifica como "o futuro da mobilidade no Brasil e no mundo". Além do carro voador, a Gohobby também trouxe lançamentos da DJI Agiculture, empresa chinesa que atua na fabricação de drones agrícolas. Os equipamentos são indicados para processos de geolocalização, fertilização e pulverização.

Mobilidade no campo

O estande da Jumil lançou este ano a plantadeira Agilize, desenvolvida para trabalhar em terrenos irregulares. O equipamento, devido à sua articulação central, em dois corpos, opera com angulações de 12° a 16°, conseguindo acompanhar as imperfeições do terreno e mantendo o plantio uniforme. Auto transportável (fecha em 3.8 m), facilita as manobras em campo e também o deslocamentos por estradas, pontes, porteiras e entre talhões.

Graneleira movida a etanol

No estande da Grunner, indústria de máquinas inteligentes para o setor agrícola, é possível conferir um protótipo de caminhão com motor movido a etanol desenvolvido pela empresa para o mercado de grãos. O veículo faz correção, adubação e ainda é uma graneleira, proporcionando redução de viagens para carregamento e descarregamento e uma maior eficiência para atender janelas de plantio e colheita.

A tecnologia foi criada inicialmente para o mercado de cana e foi tão bem recebida que a empresa decidiu oferecer uma opção para o setor de grãos. O caminhão tem capacidade de carga de carga 29m³, ou seja, 30 toneladas. Além disso, possui uma balança com células de carga que permite a leitura em tempo real da quantidade de grãos que estão sendo depositados e dos fertilizantes e corretivos aplicados. O novo equipamento tem consumo de combustível reduzido operando com uma velocidade três vezes superior à de um trator, tanto para o deslocamento vazio quanto o carregado. Será comercializado a partir do ano que vem.

Novo ou adaptado

A John Deere levou para a exposição três lançamentos, incluindo a colheitadeira gigante. Também abriu espaço para novos produtos da linha de construção civil. A gama de produtos e soluções focadas na agricultura tropical da empresa conta um pulverizador autônomo sem cabine, controlado por inteligência artificial; um trator com motor movido a etanol; e um pacote de atualização tecnológica que pode ser aplicada em todos os equipamentos da marca ou até mesmo de maquinários dos concorrentes.