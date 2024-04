'Deixa bem curtinhos': aparador de pelos íntimos está com 11% OFF

Nada é mais desconfortável do que aqueles pelinhos na região da virilha que ficam a mostra na hora de usar um biquíni para ir à praia ou piscina. Muitas pessoas não gostam de usar a lâmina na hora de eliminá-los devido à sensibilidade do local, por isso, uma boa opção para evitar esse desconforto, e poder se depilar como mais praticidade, são os aparadores de pelos para a área do biquíni.

O Guia de Compras UOL selecionou um dos modelos mais bem avaliados da Amazon, o Essential da Philips, que é desenvolvido especialmente para aparar os pelos de áreas delicadas, como a da virilha. Confira a seguir se ele pode ser uma boa opção para você ou para o presente de Dia das Mães.

O que esse aparador de pelos tem de especial?

Possui quatro acessórios: aparador para área íntima, pentes de 3 e 5 mm e cabeça raspadora;

Lâminas com pontas arredondadas;

Pega ergonômica, prometendo uma depilação confortável e segura;

É à prova d'água, podendo ser usado durante o banho;

Uso com pilha AA, que já vem inclusa;

Com estojo e escova de limpeza;

Também pode ser usado para aparar pelos do buço e rosto.

O que diz quem comprou?

O produto já tem mais de 12,1 mil avaliações de clientes, na Amazon, e possui nota 4,5 (do total de 5). Veja alguns comentários:

Uso o aparelho há anos, e ele sempre foi excelente. Agora comprei um para minha mãe. Ótima aquisição! Fábio Murilo Santos de Lima

Cumpre o que promete: ótima raspagem, que deixa os pelos bem curtinhos, e boa potência. Não me deu alergia e nem machucou. Mell Soares de Oliveira

Super fácil de manusear, tem ótimo funcionamento e durabilidade. Além de ser compacto, que facilita o uso por quem tem mãos pequenas, é ótimo para levar nas viagens. Simone Santos

Achei muito bom. Não machuca nem agarra a pele, apara bem rente, e a cabeça de finalizar deixa um bom acabamento. Avaliação anônima na Amazon

Pontos de atenção

As principais criticas ao produto são em relação ao tempo que ele leva para remover os pelos, e por não raspar tão rente a pele como as lâminas. Confira algumas opiniões:

A cabeça é minúscula. Se for usar para depilar outras partes do corpo além da virilha, não vale a pena, pois demora muito. Além disso, a cabeça raspadora realmente não funciona. A vantagem é que não machuca, as pontas arredondadas são boas. Porém, há produtos iguais voltados ao público masculino, muito mais completos e por preço menor ou equivalente. Mariana R.

Comigo não funcionou; ele apara apenas pelos grandes. Não deixa a pele lisinha, como a gilete, com todos os seus defeitos, deixa. Raisa Santos

