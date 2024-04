Guerra em Gaza agrava violência e miséria no Líbano

Intensificação do confronto entre militantes armados do Hezbollah e militares israelenses já deixaram 344 mortos e 90 mil deslocados; guerra em grande escala seria uma grande ameaça para as 1,3 milhão de crianças libanesas; nação árabe sofre com insegurança alimentar, falta de acesso a água e fechamento de unidades de saúde.