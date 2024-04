Malas prontas: veja 22 ideias de presente para mães que adoram viajar

Se você está em busca de um presente criativo para o Dia das Mães, que tal investir em um item para acompanhá-la ao explorar destinos e viver novas experiências? As mamães que adoram viajar podem se encantar com produtos que dão praticidade e conforto ao colocar o pé na estrada.

E, para ajudar você na escolha do presente, o Guia de Compras UOL separou sugestões como malas, bolsas, mochilas, organizadores, kits de frascos, travesseiros anatômicos, garrafa térmica, localizador para bagagem e aparelhos portáteis. A lista também tem itens para viajantes que gostam de decorar a casa: mapa de raspar e capacho. Por último, confira um diário para registrar momentos especiais dos roteiros.

