CAS suspende sanção a Gabigol, que poderá voltar a jogar

O atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o 'Gabigol', poderá retornar aos campos depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendeu nesta terça-feira (30) sua pena de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping, enquanto o processo termina.

"A suspensão de 24 (vinte e quatro) meses imposta a Gabriel Barbosa Almeida pelo Tribunal Antidoping Brasileiro fica suspensa até a conclusão da arbitragem" da corte com sede na Suíça, informou o CAS em resposta a uma consulta da AFP.

O coletivo de árbitros encarregado do caso "deu origem ao pedido de suspensão da execução da decisão impugnada" por parte do ídolo do Flamengo, acrescentou.

O jogador de 27 anos havia sido suspenso por dois anos em março passado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, sob acusações de "tentativa de fraude da norma antidoping".

Estou "feliz por estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, e o máximo que posso fazer agora, e o mínimo, é correr bastante e me dedicar. Estamos juntos", disse o astro do Flamengo em vídeo divulgado nas redes sociais do clube carioca, onde se apresentou para treinar na tarde desta terça-feira.

- Flamengo comemora -

O clube carioca comemorou em postagem nas redes sociais a resolução que anula aquela medida até a decisão final: Gabigol "está liberado para atuar nas competições disputadas" pelo Flamengo. "A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime", acrescentou o clube brasileiro.

Gabigol, que sempre negou ter "obstruído ou fraudado qualquer exame", publicou em suas redes fotos durante os treinos e um vídeo em que encarna um personagem virtual correndo em direção ao Maracanã pelas ruas do Rio de Janeiro.

Gabigol havia sido denunciado em dezembro por supostamente ter dificultado a realização de exame antidoping surpresa no centro de treinamento do clube, no Rio.

Segundo esta acusação, o atacante não cumpriu o horário de testes, desrespeitou os agentes e desobedeceu suas instruções.

A denúncia indica que, embora seus colegas tenham feito o teste às dez da manhã, ele teria ignorado a chamada e só compareceu após o almoço.

Quando finalmente chegou ao local do exame, ficou irritado porque um funcionário o acompanhou até o banheiro. E ele não respeitou o protocolo de coleta de amostras, indicam os relatórios.

Revelado no Santos, Gabigol se destacou nos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2019, a primeira conquistada pelo time rubro-negro desde 1981.

O atacante será um reforço valioso para o Flamengo, que confirmou as lesões de Arrascaeta e Erick Pulgar.

No último domingo, o time rubro-negro, comandado pelo técnico Tite, foi derrotado no Maracanã pelo Botafogo por 2 a 0 e está em oitavo lugar no Brasileirão.

Na Libertadores, o Flamengo ocupa o segundo lugar do Grupo E, com quatro pontos em três jogos. A chave é liderada pelo Bolívar boliviano com 9 pontos.

