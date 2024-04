Para brindarem juntos: 12 dicas de bebidas para presentear no Dia das Mães

Se sua mãe é do tipo que gosta de um bom drink, cerveja ou vinho, que tal apostar em um presente que vai agradar neste Dia das Mães?

Para te ajudar, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de bebidas e produtos para drinks, ideais para vocês brindarem juntos. Tem garrafa de vinho, gim, uísque, cerveja e mais. Confira:

Com aroma de cerejas silvestres e notas florais;

Combina com entradas, saladas, peixes e frutos do mar;

Da região de Ribadouro, em Portugal.

Frisante e adocicado;

Com aroma de maçã verde e um toque de pêra;

Da região da Emilia-Romagna, na Itália.

Espumante de uvas Chardonnay e Riesling Itálico;

Aroma de pêra e maçã verde;

Do Vale Trentino, no Rio Grande do Sul.

Vinho tinto de uva cabernet sauvignon;

Harmoniza com carnes grelhadas e de forno, queijos e embutidos;

Do Vale Central, no Chile.

Autêntico drink italiano;

Levemente adocicado, com sabor de laranja e ruibarbo;

Baixo teor alcoólico (11%).

Gin exclusivo, feito com essências de laranja sevilla e outros botânicos;

Indicado para ser tomado com água tônica e uma rodela de laranja bahia;

Teor alcoólico: 41.3%.

Com notas leves, tem aroma fresco;

Para consumo puro ou em drinks;

Teor alcoólico de 15,5%.

Branco e seco;

Paladar leve, frutado, ligeiramente efervescente e refrescante;

Combina com saladas, peixes, frutos do mar e queijos.

Vodka com sabor de baunilha;

Não contém açúcar;

Pode ser bebida pura, com elo, ou em drinks.

Destilado de cereais (grain whisky) envelhecidos;

Combina a tradição do whisky escocês e a suavidade do Bourbon americano;

Com perfume de maçãs, mel e baunilha e notas florais, tem sabor de maçã, pêra e caramelo.

Cerveja clara;

Com espuma persistente, paladar frutado e condimentado e amargor suave;

Vencedora da categoria "Belgian-Style" do European Beer Star 2018.

Blend de cachaça envelhecida em barril de carvalho com aroma natural de jabuticaba e extrato de jambu (planta típica da amazônia);

Edição limitada cocriada com Maiaria & Maraisa;

Teor alcoólico: 20%.

Complementos para turbinar os drinks

Sua mãe adora dar uma de bartender? Então vale complementar o presente com itens como os a seguir:

Spray de espuma de gengibre para Moscow Mule;

Feito com gengibre de verdade;

16 doses.

Frutas de verdade: não é xarope nem pó;

Amora, morango e mirtilo (blueberry) em pedaços para drinks;

Prepara até 2 drinks.

Xarope com sabor de pink lemonade;

Pode ser usado com bebidas alcoólicas ou água com gás;

Teor alcoólico: 1%.

Gin Tanqueray;

Especiarias para drinks;

Acessórios de inox.

Inclui 2 taças;

Legítimo Cristal Bohemia;

Capacidade de 600 ml.

