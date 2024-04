Cutículas hidratadas e unhas fortes: testamos a cera nutritiva da Granado

Quem nunca sofreu com cutículas extremamente ressecadas e consequentemente unhas quebradiças que atire a primeira pedra. Na correria do dia a dia, manuseando diferentes produtos e até deixando as mãos expostas a fatores externos como sol e vento, a pele pode ficar mais ressecada e as unhas mais sensíveis.

Na saga de procurar um produto prático, compacto e ao mesmo tempo eficaz, acabei encontrando com a Cera Nutritiva Unhas e Cutículas, da linha Pink da Granado, a solução para salvar as minhas unhas e a pele ao redor dos dedos. E o melhor: tudo isso por menos de R$ 30.

O que gostei

Quantidade de produto: à primeira vista o produto parece pequeno, mas rende muito. Estou usando diariamente há mais de 2 meses e ele está longe de acabar.

A embalagem: além disso, a embalagem compacta permite que eu (que não sou nada fã de bolsas), carregue o produto até no bolso da calça, então é perfeito para levar por onde for.

Textura perfeita: outra coisa que gostei, é que apesar da textura levemente oleosa, o produto é rapidamente absorvido pela pele e não fica pegajoso, mas deixa a unha com um glow bonito, com aspecto saudável e hidratado.

Na esmaltação: em poucas semanas notei que isso impactou até mesmo no acabamento do meu esmalte, que antes ficava rapidamente ressecado e descamando junto com as cutículas.

Por fim, agora que comecei a fazer esmaltação em gel — que pode deixar os dedos mais ressecados por conta dos produtos químicos utilizados e até a unha descamando por causa da lixa, essa cera tem sido uma ótima aliada na pré esmaltação, dando aquela proteção extra antes do processo em gel.

Ponto de atenção

O tamanho da embalagem: se você não for uma pessoa atenta, você pode acabar perdendo a embalagem no meio de outras bagunças, porque ela é realmente bem pequena.

Para quem é esse produto

Para quem ama praticidade na hora cuidar das cutículas e quer isso usando apenas um produto, essa cera é uma ótima opção. Além disso, ela também serve como um fortalecedor de unhas, deixando um brilho saudável, natural e duradouro. E quem tem alergias também pode usá-la, uma vez que é formulada sem conservantes, sem parabenos, corantes ou ingredientes de origem natural.

