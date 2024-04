Base com vitamina C? Esta promete deixar a pele uniforme e com efeito glow

Se você busca uma base leve e com acabamento matte para uniformizar seu tom de pele, vale a pena considerar a Base Líquida Fit Me, da marca Maybelline NY. Ela não possui óleo em sua fórmula e é indicada para quem gosta de maquiagem mais natural para o dia a dia. Além de ter vitamina C em sua composição, conhecida por ter ação antioxidante.

Na Amazon, parceira do UOL, ela está à venda por R$ 93 e conta com avaliações positivas dos consumidores. A seguir, veja mais características e opiniões de quem comprou.

O que essa base tem de especial?

Proporciona um acabamento matte suave, deixando a pele com um aspecto mais natural;

Controla a oleosidade e o brilho durante todo o dia, segundo o fabricante;

Com vitamina C;

Possui FPS 50;

Hipoalergênica;

Possui 17 tons (verificar disponibilidade).

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 9,4 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,5 (de um total de 5). Confira alguns comentários (traduzidos) de consumidores:

A cor é muito bonita, adapta-se bem ao tom natural da pele. A cobertura é média, fica bem para uma aparência mais natural. Não fica seco. Com um pouco de produto, é possível dar uniformidade ao tom do rosto. Kristal Loza

Experimentei recentemente e devo dizer que estou impressionada. A base tem uma fórmula leve que se mistura perfeitamente à pele, proporcionando cobertura média a total. Tem um acabamento fosco que parece natural e dura o dia todo. Km. Kavita

Vale o preço. Você não precisa usar muito. Faz maravilhas, se você chega ao tom certo. AG

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam da consistência e do efeito do produto.

A consistência da fórmula é estranha. Cliente Amazon

Não é boa para peles secas nem oleosas. Sehrish

