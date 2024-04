Chefe da Otan garante que 'não é tarde demais' para a Ucrânia vencer a guerra

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, garantiu nesta segunda-feira (29) que "não é tarde demais" para a Ucrânia vencer a guerra, mas reiterou, juntamente com o presidente ucraniano, que Kiev precisa de mais ajuda, em um momento em que a Rússia avança no front.

"Atrasos significativos no apoio têm consequências graves no campo de batalha", admitiu Jens Stoltenberg em uma visita à capital ucraniana, referindo-se ao atraso que ocorreu na entrega da ajuda europeia e dos Estados Unidos à Ucrânia.

"Mas não é tarde demais para a Ucrânia prevalecer", disse o responsável da Otan, acrescentando que mais ajuda está sendo enviada e que haveria novos anúncios de apoio "em breve".

Ao seu lado, o presidente Volodimir Zelensky pediu aos aliados ocidentais que acelerassem as entregas de armas e "inviabilizassem" a nova grande ofensiva que Moscou está preparando, segundo Kiev.

"Juntos, podemos inviabilizar a ofensiva russa", declarou Zelensky. Moscou "tenta se aproveitar" do atraso na entrega da ajuda, acrescentou.

A Ucrânia está na defensiva desde o fracasso da contraofensiva no verão de 2023. A Rússia vem ganhando terreno no leste desde o início do ano, contra um Exército ucraniano com poucas munições.

As tropas russas reivindicaram nesta segunda-feira a captura da cidade de Semenivka, no leste, e na véspera afirmaram controlar Novobajmutivka, uma localidade também no front leste.

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, admitiu no domingo que a situação "piorou" no front e que as tropas russas, militarmente vantajosas, registraram "sucessos táticos" em diversas áreas.

