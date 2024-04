Turbina a memória e reduz o colesterol: veja 4 benefícios da laranja

Esta é a versão online para a edição desta segunda-feira (29/04) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Laranja é rica em vitamina C, nutriente importante para imunidade. Isso você e todo mundo já sabe.

Mas o potencial da fruta vai além. Ela é fonte de flavonoides e outras substâncias importantes para o nosso organismo. Veja benefícios que o consumo de laranja oferece.

Evita AVC Em pesquisa da American Heart Association, mulheres que comeram a fruta regularmente tiveram um risco 19% menor de sofrer um derrame cerebral, problema causado pela obstrução de artérias. Os cientistas acreditam que os flavonoides foram os responsáveis por esse benefício, pois melhoram a função dos vasos sanguíneos e têm efeito anti-inflamatório (assim como a vitamina C).

Previne pedras nos rins Segundo pesquisa realizada pela University of Texas Southwestern (EUA), o suco da fruta produz uma carga alcalina e diminui os níveis de ácido úrico no corpo, o que ajuda a controlar os cálculos renais. Ao consumir a laranja, há ainda um aumento no nível de citrato na urina, que ajuda a prevenir a formação das pedras.

Diminui colesterol ruim Os flavonoides limitam a absorção do colesterol no intestino. As fibras presentes na laranja também diminuem a absorção do colesterol presente nos alimentos.

Melhora a memória Beber suco de laranja todos os dias pode ajudar a melhorar a função cerebral em idosos, concluiu um estudo divulgado pelo American Journal of Clinical Nutrition. O benefício ocorre pois a vitamina C é um antioxidante que ajuda na sinapse dos neurônios, ou seja, melhora a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra.

