Garrafa térmica que informa a temperatura da bebida está por R$ 18

Para quem não gosta de arriscar beber café frio ou água quente, este "achadinho" é pra lá de útil: a garrafa térmica com sensor de temperatura, da marca Smart Cup, mede e exibe num display de LED a quantos graus o líquido em seu interior está.

Feita de aço inoxidável e com dupla camada, ela ainda promete manter a bebida quente ou fria por até 12 horas. Na Amazon, parceira do UOL, está com 38% de desconto e sai por R$ 18,50. Confira a seguir mais detalhes.

O que essa garrafa térmica tem de bom?

Feita de aço inox e com dupla camada, promete manter bebidas quentes e frias por até 12 horas;

Conta com display de LED que exibe a temperatura do líquido;

Possui peneira para preparar chá;

Funciona com uma bateria que não exige recarga e dura aproximadamente 500 dias;

Conta com anel de vedação de silicone embutido para evitar vazamentos;

Livre de BPA.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a garrafa térmica teve mais de 4,5 mil avaliações e mais de 800 compras só no mês passado. Veja algumas opiniões.

O produto mantém a temperatura da água por bastante tempo, tem um bom acabamento, não vaza, é possível transportar sem se preocupar em derramar. O LED de temperatura funciona bem. Daniel

É uma garrafa boa e bonita. O apoio dela é de uma espécie de emborrachado, o que dá uma aparência legal ao produto. Nos meus testes, segurou a temperatura gelada, com variação de poucos graus (3 ou 4), por umas 4h. Leandro

Uso para água. Conserva a água na temperatura que vc encheu. Maravilhosa. Eliana Silva

Ótimo produto. Comprei para meu filho - ele sempre se queixava que as suas garrafinhas esquentavam a água muito rápido e ficavam ''suando'. Essa resolveu o problema: não esquenta, não transpira e ainda tem o sensor, que ele gostou muito. Daniel Itz

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com o funcionamento do visor de temperatura e relatam que a garrafa não manteve a temperatura pelo tempo anunciado.

O visor de temperatura não funciona de jeito nenhum. Carolina Guzzo

Não mantém a temperatura como descrito. Coloquei café às 7:30h da manhã, às 10h, já estava morno e, às 12h, frio. Izabella Oliveira Marques

