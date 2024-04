Adeus, esforço: conheça o abridor automático para potes de vidro

Quem já se aventurou na cozinha sabe bem o perrengue que é abrir um pote de vidro. Uma opção para acabar com esse tipo de chateação são os abridores automáticos como o Robotwist Deluxe 7321, que tem sido bastante buscado por clientes da Amazon, parceira do UOL.

O funcionamento é simples: basta posicionar as garras nos lugares indicados e apertar um botão. Enquanto uma gira a tampa, a outra segura o vidro com firmeza. Veja a seguir mais características do produto e a opinião de quem comprou.

O que o robô abridor de potes tem de bom?

Funcionamento simples: basta colocar o abridor sobre o pote e apertar um botão.

Abre tampas de 3,2 a 8,8 centímetros, o que o torna compatível com diferentes tamanhos e tipos de frascos.

Útil também para pessoas com força limitada, como crianças, idosos e quem sofre de artrite.

Fácil de guardar: ao pressionar o botão "abrir", as garras são recolhidas, tornando o abridor menor.

O que diz quem comprou

O produto possui nota de 4,4 de um total 5. Confira alguns comentários de quem comprou:

Até agora, todas as tentativas foram concluídas com sucesso, seja qual for o vidro. Excelente. Renato Luís Müller

Maravilhoso... Super recomendo... Causa inveja a quem não tem, kkkk. Luselma Batista Barbosa

Vale a pena! Uso para abrir tudo que é difícil. Sonho seria se ele fosse recarregável e dispensasse pilhas! Paulo Henrique Cirino Araujo

Muito prático. Não fazer esforço para abrir um pote não tem preço. Floriza Xavier Hias

Principais reclamações

Algumas pessoas observam que o produto não funciona corretamente e reclamam da qualidade do material. Veja algumas opiniões (traduzidas) de consumidores de outros países:

Qualidade muito baixa, simplesmente quebrou, o material é muito ruim. Manuela Lutz

Usei no mesmo dia em que comprei. Não funcionou. Tentei novamente alguns dias depois, mas ainda não funcionou. Estou completamente decepcionado com o produto. Jax

