Por R$ 24, o que esta coqueteleira para whey protein tem de bom?

Quem treina e consome suplementos sabe como uma coqueteleira ajuda na hora de misturar whey, creatina e outros. E se você está em busca de um modelo de boa qualidade, vale dar uma olhada neste, da marca Dux Nutrition Lab, que é campeão de vendas na Amazon, parceira do UOL.

Feita de plástico resistente, com marcadores laterais e elogiado por ser fácil de limpar, a coqueteleira custa apenas R$ 24 registrou mais de 4 mil compras apenas no mês passado. Confira mais características do produto e veja a opinião de quem já comprou.

O que essa coqueteleira tem de bom?

Feita 100% de plástico, é livre de BPA;

Capacidade de 800 mililitros, com marcadores laterais medir a quantidade exata de água no preparo do suplemento;

Com peneira;

Cor fumê;

Não suporta altas temperaturas, por isso não deve ser usada com água quente.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Coqueteleira Dux, da marca Dux Nutrition Lab, tem nota 4,5 (sendo 5 a máxima) e mais de 5 mil avaliações. Veja algumas opiniões.

Ela tem um plástico suficientemente resistente, mas nada duro demais. Achei fácil de limpar. Tem um aspecto bem clean. Recomendo. Lucas Borges

Veda bem tanto a tampa grande quando a menor de cima. Tem uma boa capacidade, podendo ser usada facilmente para misturar. Material bom. Junior Silva

Estou usando há mais de um mês. Material resistente. Tem capacidade de 800ml, o que é ótimo! Muito bom, estou adorando o produto! Regiane Campos

É bem simples, mas serve muito bem. Não vem com a mola para misturar, mas tem uma peneira que ajuda. Rosemeire Lopes

Pontos de atenção

Muitos consumidores reclamam que a coqueteleira não suporta altas temperaturas - informação fornecida pelo fabricante - e se queixam da fragilidade do produto.

Fui jogar água quente (mas não tão quente) pra dar aquela esterilizada e aconteceu isso... O plástico tem baixa resistência, não façam o mesmo que eu. Sara Alves

Não aguenta máquina de lavar louça e nem escaldar! Apesar de ser informado isso, é muito frágil. Aline A.

Coloquei água quente pra lavar e deformou. julioperezdj

