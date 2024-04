Mangueira com escova facilita a limpeza do pet? Veja o que diz quem comprou

Se dar banho no seu cachorro é uma missão impossível, esta Mangueira para banho pet com escova massageadora, da marca Commerce Brasil, pode facilitar sua vida: ela permite que você lave e escove seu fiel escudeiro sem trocar de mãos ou mexer na torneira.

Isso é possível graças a uma válvula integrada na alça de mão, que controla o fluxo da água, e um massageador embutido. Na Amazon, parceira do UOL, sai por R$ 60,23.

O que essa mangueira tem de bom?

Fabricada em PVC flexível e ABS resistente;

Tem 2,4 metros de comprimento;

Conta com alça de mão de borracha ajustável;

Embutidas na alça, estão a válvula de controle de fluxo de água e a escova massageadora de silicone macio;

Ajuda a economizar água e xampú.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Mangueira com escova tem nota 4,2 (sendo 5 a máxima) e mais de 100 avaliações. Veja algumas opiniões.

Prático e funcional. Ajuda bastante a retirar o sabão, principalmente em cães de pelagem comprida e subpelo. Avaliação anônima na Amazon

Material excelente e ajuda muito na hora do banho de nossos filhos peludos. Tania Miller

É bom, dá para controlar melhor a saída de água, o que agita menos o doguinho. A minha nunca gostou de banho, e, como essa mangueira é mais discreta, ela fica mais calma. Avaliação anônima na Amazon

Pontos de atenção

A principal reclamação é sobre a fragilidade do produto.

A mangueira parecia boa e bem prática, mas ela vaza água entre as conexões dos bocais. Pensei em ajustar de alguma forma pra melhorar a pressão da água, mas ela quebrou no primeiro uso, nem deu tempo. Jessica

A mangueira é curta, e a presilha de mão não fecha e é de péssima qualidade. Luis Gustavo de Oliveira Reis

Deixa a desejar. O produto vaza por vários pontos. Mangueira poderia ser maior. Renata Merlim

