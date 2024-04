Perda de peso e controle do açúcar no sangue: os benefícios do chá preto

Você sabia que o chá preto pode se tornar um aliado na busca pela perda de peso, controle glicêmico e até melhora da saúde do coração e cérebro? A bebida preparada a partir da planta Camellia sinensis tem muitos nutrientes e, quando ingerida moderadamente, pode proporcionar diversos benefícios.

Com sabor intenso e defumado, o chá preto é feito a partir da mesma planta dos chás verde e branco. O diferencial está na maneira como as folhas da árvore de origem asiática são colhidas e preparadas.

No chá preto, as folhagens são primeiro enroladas e depois expostas ao ar para desencadear o processo de oxidação. Isso diminui sua ação antioxidante e pode aumentar a quantidade de cafeína.

Enquanto isso, o chá branco é produzido a partir de folhas novas e brotos, colhidos antes mesmo de as flores abrirem. Sendo assim, o efeito é contrário: a ação antioxidante é mais forte e a quantidade de cafeína menor. O preparo acontece com vaporização parcial da planta e secagem na luz natural.

Já o chá verde é preparado a partir de folhas jovens, também sem intensa oxidação, mas elas ganham um sabor amargo, pois são desidratadas ao serem colhidas e irem direto para a estufa.

Benefícios do chá preto

Com diversos nutrientes importantes para a saúde, como cafeína, flavonoides, polifenóis, teofilina, taninos, l-teanina e vitaminas do complexo B, o chá preto por é capaz de proporcionar muitos benefícios ao organismo.

Entenda cada um:

Saúde do coração: com poder anti-inflamatório, os flavonoides podem prevenir o surgimento de placas de ateromas e infartos. Eles ajudam a evitar o aumento do colesterol LDL, que considerado "ruim". Um ensaio clínico já apontou que o consumo de chá preto por duas semanas diminuiu os valores de triglicerídeos em 36%, os níveis de açúcar no sangue em 18% e a proporção de plasma LDL/HDL em 17%.

Controle do peso: os polifenóis presentes no chá possuem mecanismos que auxiliam na redução do apetite e absorção de gordura e açúcares, contribuindo na perda de peso.

Saúde do cérebro: a l-teanina e a cafeína podem ser benéficas na atividade cerebral, pois mantém o órgão em alerta e melhoram a função cognitiva. Por isso, o chá pode ser ideal para intensificar o foco e concentração. Além disso, a cafeína estimula o sistema nervoso ao bloquear o neurotransmissor inibitório chamado adenosina e liberar dopamina e serotonina, responsáveis por melhorar o humor.

Controle do colesterol: um estudo realizado com indivíduos que possuem índices elevados de colesterol identificou que consumir o chá preto cinco vezes ao dia reduz em 6,5% o colesterol total e 11,1% do LDL.

Prevenção do envelhecimento precoce: rico em antioxidantes, o chá preto atua nas células, impedindo a oxidação. Isso melhora a oxigenação celular e mantém as células saudáveis por um tempo maior.

Digestão: o sistema digestivo pode funcionar melhor devido à presença de alto teor de teaflavinas, que influencia na composição da microbiota intestinal. Isso significa que os polifenóis localizados na bebida promovem o crescimento de bactérias boas e podem inibir o aumento de bactérias ruins.

Controle da glicemia: a ação hipoglicemiante do chá auxilia a retardar a absorção da glicose. Desta forma, a bebida pode ajudar a regular o uso da insulina no corpo e melhorar a forma como ele metaboliza o açúcar. Para isso, a bebida não deve ser adoçada.

Qualidade da pele: as propriedades anti-inflamatórias resultantes da riqueza de antioxidantes e do alto teor de cafeína podem melhorar a qualidade da pele. Quando aplicado na pele, ele pode ajudar na redução de manchas e oleosidade, além de prevenção de sinais de fadiga. Por isso, alguns cosméticos possuem chá preto na composição.

Imunidade: a alta concentração de flavonoides e taninos na bebida estimula a cicatrização e atua como agente antioxidante, desenvolvendo atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica e antialérgica.

Ainda mais vantagens

Os benefícios do chá preto podem ser intensificados quando o consumo da bebida é aliado a outros alimentos que ajudam a saúde intestinal, digestiva e ao sistema imunológico. Entre eles estão o gengibre, a espinheira-santa, o tomilho e cascas de frutas, como a maçã.

Contraindicações

Apesar das vantagens do chá preto, é necessário ter cuidado na ingestão. Isso porque as propriedades da bebida são mantidas somente até 24 horas depois de pronta.

Assim como a maioria dos chás com cafeína, a bebida também não é indicada para grávidas, crianças e pessoas sensíveis à substância. Além disso, é necessário evitar o consumo do chá preto no período noturno e avaliar a possibilidade de interação medicamentosa, principalmente em pessoas idosas.

A bebida também não deve ser combinada às refeições e nem ingerida em excesso. Isso porque o chá preto é rico em taninos, que diminuem a absorção de micronutrientes.

Fontes: Giovanna Oliveira, nutricionista com pós-graduação em nutrição esportiva funcional; Patrícia Cavalcante, médica com pós-graduação em nutrologia; Pollyana Guimarães, nutricionista especialista em nutrição clínica esportiva e funcional.