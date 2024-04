Autocuidado em dia: confira 10 ideias de presentes para sua mãe relaxar

Se você quer fugir do óbvio e surpreender nesse Dia das Mães, que tal ajudá-la a investir mais no autocuidado?

Separamos produtos que vão dar uma mãozinha na hora dela se cuidar e relaxar. Confira as opções e acerte no presente:

Feita com centella asiática, que estimula a produção de colágeno, hidrata e acalma a pele, segundo o fabricante;

Fabricada na Coréia do Sul;

Rende até 4 usos.

Com ácido hialurônico na formulação;

Promete controle da oleosidade;

Textura leve de water gel.

Promete suavizar rugas e linhas de expressão, remodelar os contornos do rosto e redensificar a pele e combater a flacidez;

Contém ácido hialurônico, pro-xylane;

Testado com dermatologistas.

Contem gel de limpeza e máscara facial;

Promete remover impurezas, limpar profundamente e acalmar e hidratar a pele;

Propriedades anti-inflamatórias que ajudam a acalmar e suavizar inflamações.

Limpa profundamente os poros, removendo 99% das impurezas, de acordo com a marca;

Promete reduzir o brilho e a oleosidade da pele;

Fórmula com beta-hidróxido e extrato natural de grapefruit, que promovem limpeza;

Sem álcool, sabão, parabenos ou óleos;

Recomendado para peles mistas e oleosas.

Com ácido hialurônico, promete hidratar, redensificar e minimizar rugas;

Reduz os poros, segundo a marca;

Indicado para todos os tipos de pele, inclusive oleosas e sensíveis.

Contém Luminous 630: ingrediente que atua reduzindo marcas escurecidas causadas pelo sol, pela idade ou por hormônios e equilibrando a produção de melanina;

Com 2x mais ácido hialurônico, prometendo hidratar e auxiliar na redução de linhas finas;

Resultados visíveis em 2 semanas e redução das marcas escurecidas em 12 semanas.

Com 10% de vitamina C, promete ajudar no clareamento da pele;

Indicado para todo tipo de pele;

Uso diário.

Sérum-gel antioxidante com nano vitamina C 10%;

Promete controlar a oleosidade da pele, previnir linhas de expressão e manchas e diminuir o inchaço de olheiras de cansaço;

Uniformiza a textura da pele; de acordo com o fabricante.

Protege os lábios ressecados ou fragilizados contra agressões externas;

Sua textura cria uma camada protetora que isola a pele, de acordo com a marca;

