Xampu sucesso em vendas está com 52% de desconto: 'não resseca o fio'

Se você está em busca de um xampu fortificante, o produto da linha Danos Vorazes, da Lola Cosmetics, pode interessar. O produto faz bastante sucesso entre consumidores da Amazon, parceira do UOL, e registrou mais de mil compras só no mês passado. Para completar, ele está 52% de desconto.

O Guia de Compras UOL já testou o óleo capilar desta mesma linha da Lola e um dos grandes pontos positivos foi o controle do frizz. Quando se trata do xampu Danos Vorazes, por um lado, consumidores da Amazon citam que ele faz uma limpeza suave nos fios; de outro, afirmam que ele não faz espuma. Continue a leitura para saber mais e decidir se ele é bom para você.

O que este xampu tem de bom?

É recomendado especialmente para fios danificados e que passaram por químicas.

De acordo com o fabricante, o xampu é indicado para tipos variados de cabelo e com diferentes curvaturas (lisos ou cacheados).

Promete recuperar os cabelos e ajudar no controle de frizz.

Também promove brilho intenso e auxilia no desembaraço dos fios.

A fórmula contém Cannabinoid Active System (CBA) -- ativo que ajuda na reparação tecidual e dá uma sensação de relaxamento.

Também apresenta na sua composição o Hair Kombucha -- rico em ácidos orgânicos e vitamina B -- que promove a redensificação e aumenta a maciez dos fios .

O que diz quem o comprou?

O produto tem avaliação média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon de um total de 2.015 avaliações de clientes. Do total, 82% das pessoas deram cinco estrelas ao xampu.

Estou usando o kit todo, mas quando passa o xampu, o cabelo já derrete. Muito bom. Não fico mais sem.

Natalia

Xampu em gel. Suave para os cabelos. Deixa eles como se estivesse lavando com condicionador de tão macio. Limpa sem agredir os fios. Vale muito o investimento.

Talise

No começo, eu não fiquei muito empolgada com o xampu. Ele não faz muita espuma, como eu estava acostumada com outros produtos, mas me surpreendeu positivamente quando o cabelo secou. Estava bem macio e soltinho. A raiz bem limpa e sem oleosidade.

Cristiane Tomazinho

Arrependimento de não ter comprado antes. Para cabelo seco, essa linha é top. Comprarei sempre e super-recomendo.

Ana

Esse xampu é simplesmente perfeito. Ele não resseca o fio. Na primeira aplicação, você já sente o fio bem mais maleável.

Andressa Ferreira da Silva

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam que o produto não faz espuma e que deixou o cabelo pesado.

Sinceramente eu não gostei, para mim xampu tem que espumar para me dar uma sensação de limpeza. Esse xampu não espuma e o cheiro dele é tão leve, que quase você não sente o cheiro. Gostei muito do booster, mas esse xampu não usaria novamente.

Hyanna

É um bom xampu, mas, para, quem tem cabelos oleosos, não acho que seja a melhor opção. Para mim, a lavagem durou somente um dia. É um xampu mais pesado mesmo, mas hidrata bem.

Fernanda E.

Deixou meu cabelo macio, mas pesado.

Janaína Xavier

