'Valeu cada centavo': por que relógio de corrida de R$ 1.300 faz sucesso?

Se você está em busca de um relógio de corrida, uma opção com bom custo-benefício é o Forerunner 55, da marca Garmin. De acordo com a fabricante, o produto tem recursos especiais para corredores, como GPS incorporado, medição de ritmo cardíaco, alertas de cadência e assistente de recuperação.

Porém, esse modelo de relógio fitness não é indicado somente para quem pratica corrida e conta com recursos para outras atividades, como ciclismo e natação. Veja abaixo o que esse produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que este smartwatch com GPS tem de bom?

Formato confortável e leve (37 g).

Bateria para até duas semanas de autonomia, no modo smartwatch, e até 20 horas, no modo GPS.

Tem a função exercício diário sugerido, com recomendações personalizadas de treino, com base na sua condição física.

Também monitora o estresse e oferece sugestões de relaxamento, como práticas de respiração.

Acompanha o ciclo menstrual.

Possui funções para promover o bem-estar, como monitoramento do sono e da hidratação.

Conta com funções comuns a smartwatches, como notificações de mensagens (ao conectar com smartphone).

Controle de reprodução de músicas.

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem nota média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon, parceira do UOL. Foram mais de mil compras só no mês passado. Veja alguns comentários de consumidores.

O relógio tem tudo para quem treina ciclismo, natação e corrida. As medições são extremamente precisas. Tem a opção de usar milhas ou km e ainda é possível colocar tudo em português. A conectividade com o GPS é bem rápida (uns 10 segundos) e tem três opções de GPS na configuração, o que ajuda bastante. A bateria dura muito tempo e não demora para carregar.

Vinicius

Excelente custo-benefício. Para quem está iniciando ou já é experiente no mundo da corrida. Excelente relógio.

Roberto

É um smartwatch. Deixo isso bem claro pois ele pode ser usado para verificar as notificações e e-mails quando conectado pelo celular. Para euem está procurando um relógio para corrida sem muitas frescuras, é esse o relógio. A bateria dura bastante. É fácil de manusear. o GPS é preciso e em menos de 10 segundos já 'catou' o satélite.

Vinicius Baptista Winter



Indico ele para mulheres mesmo, pois esse tamanho é ideal para punho fininho. Ele não é grande, é pequeno. Eu achei o tamanho ideal para meu punho. Ele marca certinho, no começo foi difícil de entender, porque ele não é touch, mas é um ótimo relógio. Gostei e indico.

Rei



Valeu cada centavo. Com certeza, é o melhor investimento que fiz em 2023. Eu amei. Estou correndo e ele é sensacional. Cumpre tudo o que promete e mais ainda. Entrega super-rápida também. A loja mandou bem embaladinho, pode confiar. Nota 10 para tudo.

Amanda Luciano

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores criticaram a resolução da tela do relógio e a dificuldade em manusear.

Em questão de rastreamento para atividades e duração de bateria, nota 10. Em relação à resolução da tela, é um pouquinho abaixo do que eu esperava, mas, ainda assim, não chega a ser um problema.

Guilherme Augusto Vieira

Na minha opinião, poderia ser mais fácil de manusear, mais intuitivo. A pulseira também é curta. Poderia ser um pouco maior, mas cumpre com o prometido, principalmente se so eu esporte for corrida.

Igor Correa Grams

Achei um pouco menor do que eu esperava. Mas cumpre o que promete. A resolução da tela é muito baixa e não é touchscreen. Porém, para fazer exercícios, é excelente. Ótimo custo-benefício.

Thiago

