Vai adotar um gatinho? Confira dicas de produtos para recebê-lo bem em casa

Decidiu adotar um gatinho e já pesquisou sobre raças e hábitos, organizou sua rotina e instalou telas nas janelas? Então, agora é hora de equipar sua casa para recebê-lo com todo conforto e segurança.



O Guia de Compras UOL montou a lista a seguir com todos os itens necessários para que seu felino possa se alimentar, dormir e brincar sem preocupações. Confira:

Feito de cerâmica, é mais fácil de limpar e esterilizar;

Por ser elevado, evita problemas digestivos e na coluna e reduz dores articulares na região da cervical, além de engasgos;

Tem capacidade de 250 gramas (250 mililitros).

Fornece água corrente e purificada, graças a um filtro de carvão ativado;

Tem baixa tensão, garantindo a segurança do animal;

Capacidade de 1,2 litro;

Bivolt.

Fórmula feita de milho e mandioca, que resulta em torrões secos e torna a limpeza da caixa mais rápida e eficiente;

Sem poeira, pode ser usada por gatos com problemas respiratórios;

Elimina o odor de urina instantaneamente, de acordo com o fabricante;

Com cor clara, que ajuda a identificar alterações na urina -- sintoma de problemas no trato urinário.

Com catnip, que auxilia na digestão, ajuda a manter os dentes limpos, acalma, aumenta o apetite e melhora o humor;

Adere a superfícies lisas com disco auto-adesivo;

Tem design que chama atenção do gato.

Indicado para prevenir e tratar infestações por pulgas, ácaros das sarnas otodética, sarcóptica e demodécica e vermes intestinais;

Tem efeito residual que combate a reinfestação de pulgas durante 4 semanas;

Para gatos entre 4 quilos e 8 quilos.

Feita com material resistente, tem boa qualidade de corte e não deixa rachaduras nas unhas;

Possui cabo emborrachado, fácil de manusear;

Para gatos de todas as raças.

Permite auto-massagem e auto-escovação;

Proporciona bem-estar físico, mental e emocional e remove pelos;

Ideal para posicionar em locais estratégicos para demarcação territorial;

Feito de material atóxico.

Poste feito em madeira maciça e bases em MDF;

Com sisal, que proporciona reforço e segurança;

Confeccionado com tecido de pelúcia sintética e antialérgica.

Feita de poliéster, tem preenchimento de fibra siliconada;

Com almofada removível;

Lavável na máquina;

Dimensões: 19 centímetros de altura x 56 centímetros de largura e 46 centímetros de comprimento.

