Sua mãe é apaixonada por decoração? Veja 13 ideias para acertar no presente

Com o Dia das Mães chegando, você está em dúvida sobre o que dar de presente? Se ela curte decoração, é uma boa pedida surpreendê-la com um item dessa categoria. Além de deixar a casa ou o escritório dela mais bonito, um produto decorativo pode despertar emoções especiais e fazê-la lembrar de você quando estiver perto do presente que recebeu.

O Guia de Compras UOL selecionou uma lista de itens de decoração para ajudar na sua escolha e encantar a sua mãe. A seleção tem produtos para diferentes bolsos, com preços que variam entre R$ 29,90 e R$ 172,90. Confira:

Com cinco varetas.

Alta concentração de essência.

Promete boa durabilidade.

Dá para ser usado com plantas artificiais.

É feito de plástico ABS resistente.

Pode ser exposto ao sol.

Design minimalista.

Promove secagem rápida.

Evita manchas nos móveis.

Dimensões: 10 cm (altura) x 15 cm (largura).

Possui moldura de madeira.

Pode ser pendurado na parede.

Feita com material 100% algodão.

Pode ser lavada na máquina.

Feita artesanalmente.

Serve para organizar acessórios, itens de escritório, brinquedos e outros objetos.

Feita de material leve e durável.

Tecido macio ao toque.

Dimensões: 45 cm x 45 cm.

Zíper invisível.

Não acompanha enchimento.

Suporta até 120 kg.

Pode ser usado como apoio de pés na sala ou como assento extra em varandas.

Dimensões: 45 cm (altura) x 35 cm (largura).

Dimensões: 35 cm (largura) x 60 cm (altura).

Impressão a laser

Acompanha molduras e pendurador.

Tapete de tear com felpa baixa.

Tem base emborrachada.

Moldura em couro sintético.

Acompanha pino suporte para instalação.

Entregue em embalagem segura.

Este conjunto inclui cinco prateleiras para o canto da parede.

É feito em MDP com pintura de alta resistência.

Suporta até 5 kg distribuídos.

É feito em MDP/MDF.

Os pés das mesinhas são de madeira maciça.

