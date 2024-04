Huthis do Iêmen assumem autoria de danos em navio no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram ataques nesta sexta-feira (26) que danificaram um navio que navegava pelo Mar Vermelho, cenário recorrente de ações deste grupo contra o tráfego marítimo.

Segundo a agência de segurança marítima do Reino Unido, um navio foi danificado nesta sexta em dois ataques a 14 milhas náuticas a sudoeste da cidade iemenita de Mokha, que não causaram vítimas.

Há meses, os huthis - grupo apoiado pelo Irã - ameaçam a navegação pelo Mar Vermelho e o Golfo de Áden em "solidariedade" aos palestinos da Faixa de Gaza.

"Um petroleiro britânico, o Andromeda Star, foi atingido por mísseis navais. O barco foi alcançado diretamente", disseram os rebeldes iemenitas em comunicado.

Por sua vez, a sociedade de segurança britânica Ambrey reportou um incidente no mesmo setor onde "foram detectados três mísseis".

Esta companhia assinalou que a embarcação mais próxima deste incidente era um petroleiro associado ao Reino Unido que mudou de proprietário em 2023 e agora utiliza bandeira panamenha.

Atualmente, "o armador do navio está registrado em Seychelles e exerce atividades comerciais vinculadas à Rússia. O petroleiro fazia a rota de Primorsk, na Rússia, para Vacinar, na Índia", disse Ambrey.

Os huthis, que controlam amplas partes do Iêmen, começaram a lançar ataques em novembro contra barcos que consideravam vinculados a Israel no Mar Vermelho.

Os Estados Unidos, aliados de Israel, implementaram em dezembro uma força multinacional para proteger o tráfego no Mar Vermelho e lançaram, junto com o Reino Unido, ataques contra posições dos huthis no Iêmen.

Os rebeldes decidiram então ampliar seu espectro de alvos para embarcações relacionadas com os Estados Unidos e o Reino Unido.

am-gl/am/dbh/nn/rpr/am

© Agence France-Presse