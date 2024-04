Gripe aviária no leite cru: doença pode atingir humanos?

O vírus da gripe aviária H5N1 foi detectado em amostras de leite cru testadas nos Estados Unidos. Por mais que a transmissão para humanos seja rara — e que o caso tenha ocorrido somente no país norte-americano — a orientação da OMS é que as pessoas consumam apenas leite e seus derivados se pasteurizados — processo que esteriliza o alimento e mata possíveis vírus.

Mamíferos infectados, como vacas, já tinham sido detectadas na mesma região. Segundo o Ministério da Agricultura, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Agência Americana de Medicina (FDA), eles foram infectados por aves selvagens.

Humanos não costumam manifestar doença

Desde março, foram relatadas infecções em 29 rebanhos nos Estados Unidos, mas apenas uma pessoa foi infectada: um rapaz, do Texas, que trabalha cuidando de vacas.

A OMS afirma que a infecção registrada não representa aumento na adaptação do vírus a mamíferos.

É a característica genética do vírus que faz com que ele seja mais comum em aves. Segundo médicos, as proteínas da superfície do vírus não conseguem se ligar adequadamente nas células humanas, o que dificulta sua transmissão.

Ainda assim, nós podemos contrair a doença, mais comumente, pelas gotículas respiratórias de aves contaminadas. Já a transmissão entre humanos é algo ainda muito raro, que poderia ser facilitado caso houvesse uma grande quantidade de pessoas doentes circulando.

O caso no Texas foi o primeiro de um humano infectado pela gripe aviária por uma vaca. A transmissão de ave para vaca, vaca para vaca e vaca para ave também foi registrada durante esses surtos atuais, embora muitos ainda estejam sob investigação, disse o chefe do Programa Global de Influenza da OMS, Wenqing Zhang.

O paciente registrado em abril teve como único sintoma vermelhidão nos olhos, semelhante a uma conjuntivite. Ele foi isolado e tratado com um antiviral usado para gripe comum.

Mas o vírus pode sim causar sintomas mais graves. Segundo a OMS, 457 dos 868 casos de infecção em humanos conhecidos mundialmente, de janeiro de 2003 a novembro de 2022, terminaram em morte.

O surto de gripe aviária acontece desde 2020 e já levou à morte de dezenas de milhões de aves de criação, infectando também aves selvagens. Vacas e cabras entraram na lista de infectados apenas em março, acendendo um alerta para os especialistas, já que esses animais não eram considerados suscetíveis a este tipo de vírus.

Apesar dos casos, a possibilidade de que o vírus crie uma pandemia ainda é baixa, já que sua "capacidade de transmissão sustentada entre humanos" é quase inexistente.

*Com informações de Estadão Conteúdo e Rfi